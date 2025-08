Thời tiết Nghệ An ngày 6/8: Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày 6/8, toàn tỉnh sẽ tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ C. Về chiều và tối, khu vực trung du và vùng núi có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố, lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông.

Ảnh minh hoạ: AI

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 06/08/2025:

Khu vực Vùng núi: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 26 – 36 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Độ ẩm từ 75 – 80%. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Khu vực Trung du: Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt. Đây là khu vực có nhiệt độ cao nhất toàn tỉnh, từ 27 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Độ ẩm từ 70 – 75%. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Khu vực Đồng bằng ven biển: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 29 – 36 độ C, có nơi cao hơn 37 độ C. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 70 – 75%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ từ 28 – 35 độ C. Độ ẩm từ 70 – 75%. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.

Nhận định thời tiết trong 48 giờ tới

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với vùng áp thấp nóng phía Tây và hội tụ gió, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều và tối có mưa rào và dông, riêng trung du và vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 3 - cấp 4.

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý đề phòng để đảm bảo an toàn.