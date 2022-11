Nghệ An tìm giải pháp thúc đẩy xuất, nhập khẩu hàng hóa sang Australia

(Baonghean.vn) - Nhằm kết nối, tìm kiếm thêm thị trường xuất nhập khẩu, sáng 22/11, tại thành phố Vinh, Sở Công Thương Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Tham tán Thương mại Việt Nam tại Australia với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu Nghệ An.

Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Australia có bà Nguyễn Thị Thu Hường - Tham tán Thương mại Việt Nam tại Australia và phụ trách một số quốc gia, vùng lãnh thổ. Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương chủ trì từ điểm cầu Nghệ An. Cùng dự có đại diện Chi nhánh VCCI tại Nghệ An và gần 50 doanh nghiệp tham gia xuất, nhập khẩu trên địa bàn.

Mở đầu buổi gặp mặt, ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Tham tán Thương mại và Văn phòng thương vụ Việt Nam tại Australia; đồng thời giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình thu hút đầu tư FDI của Nghệ An 10 tháng đầu năm thuộc tốp 10 cả nước; tình hình xuất, nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2022; một số mặt hàng xuất, khẩu là thế mạnh của tỉnh sang Australia. Theo đó, vài năm lại đây, mặc dù tình hình xuất khẩu hàng hóa Nghệ An sang Australia đã khả quan hơn nhưng chưa phản ánh đúng tiềm năng.

Nghệ An hiện có 20 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang Australia, trong đó có 17 mặt hàng là thế mạnh như Xi măng, vật liệu xây dựng, đá trắng, viên nén sinh khối, gỗ ván ép, gỗ MDF... 3 doanh nghiệp nhập khẩu từ Australia các mặt hàng: thức ăn gia súc, trang thiết bị dây chuyền sản xuất…

Hiện nhu cầu các doanh nghiệp Nghệ An muốn tiếp cận với thị trường xuất khẩu Australia khá lớn nhưng khả năng tiếp cận, hiểu biết về quy định, tiêu chuẩn hàng rào, kỹ thuật an toàn thực phẩm của hàng hóa khá hạn chế. Hơn thế, Australia lại là thị trường khó tính; đặc biệt sau dịch Covid-19, việc tiếp cận cũng khó khăn hơn. Thông qua gặp gỡ, đối thoại, Nghệ An mong muốn Tham tán Thương mại và Văn phòng thương vụ Việt Nam tại Úc cung cấp thông tin cụ thể hơn cho các doanh nghiệp.

Tiếp đó, Tham tán thương mại Việt Nam tại Australia chia sẻ một số nét về tình hình thị trường tại quốc gia này; điều kiện, tiêu chuẩn hàng hóa khi vào Australia; mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Yếu tố thuận lợi là kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam - Australia đang tăng trưởng khá tốt; về cơ bản thị trường Australia không áp dụng hạn ngạch.

Cộng đồng người Việt tại Australia có gần 300 ngàn người, trong đó có nhiều cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng từ Việt Nam; tâm lý các doanh nghiệp Australia trước khi kết nối, hợp tác thì tìm hiểu rất kỹ đối tác, quan tâm đến uy tín kinh doanh.

Tại diễn đàn, đại diện một số doanh nghiệp cũng giới thiệu, góp ý một số mặt hàng thế mạnh xuất khẩu sang Australia; một số khó khăn, vướng mắc nên mong Tham tán thương mại và Văn phòng thương vụ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ thêm thông tin để mở rộng thị trường; cách nào để tham gia triển lãm hội chợ hoặc gửi mẫu sản phẩm giới thiệu… Dưới hình thức đối thoại, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Australia đã giải đáp các câu hỏi của các doanh nghiệp Nghệ An về các mặt hàng xuất khẩu, nhu cầu của thị trường Úc đối với một số mặt hàng chủ lực của tỉnh như chè trà, cà phê, hàng dệt may...

Kết luận buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương Nghệ An cám ơn Tham tán Thương mại và Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Australia đã hỗ trợ, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho doanh nghiệp Nghệ An. Đánh giá cao tiềm năng của thị trường Australia và buổi tiếp xúc hôm nay mới chỉ là bước đầu. Mong muốn trong thời gian tới Sở và Văn phòng Thương vụ sớm có những chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể hơn nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp Nghệ An. Đại diện lãnh đạo Sở cũng đề nghị Tham tán và Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Australia hỗ trợ kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Nghệ An tại Australia.

Về phần mình, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Australia cũng đề nghị các doanh nghiệp Nghệ An thường xuyên vào truy nhập trang của Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Australia, nơi có các địa chỉ và các chủng loại hàng hóa để tìm hiểu, khai thác thông tin để lên chiến lược, kế hoạch kinh doanh.