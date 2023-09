Nghệ An tổ chức cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến năm 2023

Cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những cuốn sách được yêu thích về vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực của con người Việt Nam đối với việc tiếp cận thông tin và tri thức, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập suốt đời.

Đối tượng tham dự cuộc thi là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hiện đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ đề của cuộc thi là “Việt Nam - Đất nước - Con người”. Nội dung dự thi của thí sinh, nhóm thí sinh là giới thiệu nội dung, chia sẻ cảm nhận về 1 tác phẩm hoặc 1 chùm tác phẩm đã truyền cảm hứng, lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng cống hiến, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, đóng góp tích cực cho xã hội của bản thân.

Các thí sinh dự thi bằng cách xây dựng các video giới thiệu sách. Thí sinh có thể dự thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể. Các video đảm bảo yêu cầu sẽ được đăng tải công khai trên fanpage Facebook của Thư viện tỉnh Nghệ An để bình chọn.

Kết quả bình chọn sẽ được tính bằng tổng lượt yêu thích (like) + tổng lượt xem (view) + lượt chia sẻ (share) trên trang fanpage của Thư viện tỉnh Nghệ An.

Kết quả cuộc thi tuyên truyền, giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Nghệ An năm 2023 được tổ chức thông qua hình thức kết hợp đánh giá kết quả của Ban Giám khảo và bình chọn các video tham gia dự thi trực tuyến trên trang fanpage của Thư viện tỉnh Nghệ An. Tổng điểm của bài dự thi được tính dựa trên tổng lượt bình chọn của cộng đồng mạng và kết quả chấm của Ban Giám khảo.

Thời gian nhận video dự thi từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/10/2023. Tổng kết và trao thưởng: Dự kiến cuối tháng 11/2023 tại thành phố Vinh.

Địa chỉ nhận bài dự thi Thư viện tỉnh Nghệ An - số 370 Đại lộ Lênin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mọi thông tin xin liên hệ: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh Nghệ An qua địa chỉ: gmail: nguyenngoc76tvna@gmail.com. ĐT: 0973354508.