(Baonghean.vn) - Sáng 30/9, tại thành phố Vinh, Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sàng lọc Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ nhất.

Chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam; Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng - Phó Tổng cục Trưởng phụ trách Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Đại diện lãnh đạo các cục, vụ, viện của Bộ Y tế; Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam; các bệnh viện tuyến Trung ương; các trường đại học y dược trong và ngoài nước; Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị y tế và đông đảo cán bộ y tế trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị khoa học. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ nhất, Tiến sĩ Tăng Xuân Hải – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nêu rõ: Từ năm 2000, Ủy ban Dân số gia đình trẻ em (Nay là Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình) thí điểm việc tầm soát, chẩn đoán bệnh, tật trước sinh, sơ sinh và xây dựng thành đề án triển khai ở cấp quốc gia. Từ đó hệ thống sàng lọc, chẩn đoán trước sinh của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, cập nhật những tiến bộ ngang tầm thế giới, chúng ta có nhiều chuyên gia giỏi, hệ thống trang thiết bị hiện đại để có thể triển khai nhiều kỹ thuật sâu.

Tiến sĩ Tăng Xuân Hải – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ nhất. Ảnh: Thành Chung

Không ít dị tật trước sinh trong đó có dị tật tim, dị tật về hình thái, chức năng, dị tật về di truyền cũng như các biến dạng của thai đã được thầy thuốc của Việt Nam phát hiện từ rất sớm trước sinh, nhờ đó bà mẹ mang thai, gia đình đã cùng bác sĩ có những kế hoạch chăm sóc thai kỳ phù hợp. Giá trị khoa học, nhân văn lớn lao của chuyên ngành sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã đốc thúc hàng loạt buổi tọa đàm, những diễn đàn khoa học được mở rộng.

Tại Nghệ An, Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là 1 trong 5 trung tâm trong cả nước được Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế giao nhiệm vụ thực hiện sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh cho tất cả thai phụ và trẻ sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.

Thực hiện sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm hoạt động Trung tâm, được sự đồng ý của UBND tỉnh Nghệ An, Tổng Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ nhất.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 600 đại biểu khách mời, là những chuyên gia đầu ngành Sản phụ khoa, Nhi khoa, là các bác sĩ công tác tại các đơn vị y tế khu vực Bắc Trung Bộ và mở rộng các khu vực khác. Tại hội nghị lần này, các cán bộ y tế Nghệ An được lĩnh hội kiến thức từ hơn 50 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành; với 27 báo cáo công trình nghiên cứu khoa học.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu chào mừng hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế và hội đồng khoa học đã có nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ Nghệ An trong việc phát triển chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực Y tế. Đồng thời bày tỏ mong muốn ngành Y tế Nghệ An sẽ nhận được nhiều sự đồng hành, hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới để ngành tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân tỉnh nhà.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Hội nghị chính là cơ hội quý báu để các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đang công tác trong lĩnh vực Sản phụ khoa, chẩn đoán trước sinh, chăm sóc và điều trị sơ sinh Nghệ An được trao đổi, học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn… Hội nghị lần này chắc chắn sẽ có tác động thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật chuyên ngành sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức hội nghị; trao Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An... Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Bộ Y tế tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.