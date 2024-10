Thời sự Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam Sáng 12/10, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).

Đây là hoạt động nhằm tri ân, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các doanh nhân, doanh nghiệp dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 400 cộng đồng doanh nhân.

Đồng hành, đi cùng doanh nghiệp

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, chia sẻ những khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân gặp phải.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, Nghệ An đang nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu phát triển để đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như mục tiêu tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đã đặt ra. Trong quá trình đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

“Đối với một quốc gia, hay với một địa phương, muốn phát triển thì phải có doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển, địa phương phát triển”, đồng chí Nguyễn Đức Trung chia sẻ, qua đó, bày tỏ những mong muốn của cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian tới.

Các doanh nhân dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Trước hết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn, các doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống của xứ Nghệ, nhất là truyền thống “tình sâu, nghĩa nặng” để xây dựng khối doanh nghiệp xứ Nghệ, bao gồm doanh nghiệp xứ Nghệ hoạt động trong, ngoài tỉnh và các doanh nghiệp khác đến hoạt động trên địa bàn Nghệ An, đoàn kết, thống nhất, đồng hành, cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ nhau cùng phát triển theo phương châm: “Muốn đi nhanh đi một mình, nhưng muốn đi xa thì đi cùng nhau”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị, các doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành nghiêm túc, đúng các quy định của pháp luật, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”; tiếp tục tiên phong thích ứng linh hoạt, nắm bắt các cơ hội mới để thực hiện các mục tiêu phát triển, nhất là trong bối cảnh Nghệ An đang thu hút nhiều các dự án FDI trên các lĩnh vực linh kiện điện tử, vật liệu mới, năng lượng mới… sẽ mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tỉnh nhà tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất.

Đại diện lãnh đạo các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đề nghị, các doanh nghiệp tiếp tục chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động để tăng giá trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phát huy truyền thống đất học xứ Nghệ để thực hiện mục tiêu “học tập suốt đời” nhằm nâng cao kiến thức về quản trị, kỹ năng, đạo đức kinh doanh trên tinh thần “nói thật, làm thật, sản phẩm, dịch vụ chất lượng thật, giữ được “tầm, tài, trí, tín” trong hoạt động, xứng đáng là những doanh nghiệp, doanh nhân trên đất học xứ Nghệ.

Nhấn mạnh quan điểm cần tiếp tục tăng cường đối thoại giữa doanh nghiệp, doanh nhân với cấp ủy, chính quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, VCCI, các hội, hiệp doanh nghiệp đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường đối thoại với các cơ quan chính quyền.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo… trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý thăm hỏi các doanh nhân bên lề sự kiện. Ảnh: Thành Duy

Về phía tỉnh, khẳng định phương châm: “Chính quyền đồng hành với doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Đức Trung cam kết, tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành luôn sát cánh, hỗ trợ doanh nghiệp; coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của mình để tháo gỡ, với tinh thần chính quyền phục vụ, kiến tạo, "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có sản phẩm cụ thể" theo như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung, chủ động tháo gỡ nhanh nhất những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; “không phải ngồi đợi doanh nghiệp đến kiến nghị, doanh nghiệp đề xuất giải pháp, mà phải đồng hành cùng doanh nghiệp, đi cùng doanh nghiệp”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thăm các gian trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Nghệ An bên lề sự kiện. Ảnh: Thành Duy

Quá trình đó, đồng chí yêu cầu phải tiếp tục gắn với trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là ở các vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp; có chế tài thực sự xử lý nghiêm khắc để những những ai nhũng nhiễu, gây phiền hà, gợi ý đối với doanh nghiệp…

Vinh danh 30 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu

Cách đây 20 năm, vào ngày 13/10/2004, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công nhận Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm ghi nhận vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Phạm Đình Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thay mặt toàn thể cộng đồng các doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Cùng với cả nước, trải qua 2 thập kỷ, các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Nghệ An không ngừng trưởng thành lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của mình, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 39.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó, hơn 16.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp khoảng 60% vào thu ngân sách của tỉnh và tạo việc làm cho khoảng 350.000 lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các hiệp hội, hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Các doanh nghiệp, doanh nhân luôn tích cực hưởng ứng, phát động thực hiện nhiều phong trào, hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa, đặc biệt là công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở; giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, tổn thất, mất mát bởi cơn bão số 3 (bão Yagi).

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen đến các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen đến các doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Để tri ân và ghi nhận những đóng góp quan trọng của doanh nhân, doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; Đại diện Lãnh đạo VCCI chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nhân cựu chiến binh, Hội Doanh nghiệp nữ , Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Bất động sản.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An trao tặng Bằng khen đến các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 30 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2024 và cho 10 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng Bằng khen đến 10 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng Bằng khen đến các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội năm 2024.

Tại Lễ kỷ niệm, các doanh nghiệp, doanh nhân đã ủng hộ Chương trình “Vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025” 53 căn nhà với tổng số tiền 2,85 tỷ đồng.