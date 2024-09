Xây dựng Đảng Nghệ An trao đổi công tác Mặt trận với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Lào xây dựng đất nước và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt, vĩ đại Việt Nam - Lào.

Chiều 27/9, Đoàn công tác do đồng chí Óot Phong-xa-Vằn, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: TL

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ sự vui mừng được tiếp đón đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An. Đồng thời, thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, công tác Mặt trận của tỉnh trong thời gian qua.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh, trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Lào nói chung luôn được quan tâm tăng cường, đây là tình hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Nghệ An với nước bạn Lào nói riêng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL



Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, đại hội MTTQ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 -2029 vinh dự có sự tham dự của đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Xiêng Khoảng, và đầu nhiệm kỳ Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An được đón tiếp Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm và làm việc. Đây là đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị của hai bên.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh bày tỏ mong muốn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cùng phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của 2 nước Việt Nam - Lào. Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác mặt trận, góp phần đưa quan hệ hợp tác hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An thông tin kết quả hoạt động công tác Mặt trận trong thời gian qua. Theo đó, với phương châm hướng mạnh về cơ sở, sà vào lòng dân, hoạt động của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới, mang tính đột phá, tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, có sức lan tỏa lớn, góp phần động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, nâng cao vị thế Mặt trận, khẳng định vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Đồng chí Óot Phong-xa-Vằn - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: TL



Nổi bật, MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An các cấp đã kêu gọi, vận động được hơn 482,2 tỷ đồng (trong đó ủng hộ Chương trình “Tết Vì người nghèo” 144,9 tỷ đồng, Quỹ Vì người nghèo hơn 149,3 tỷ đồng, Quỹ cứu trợ hơn 109,9 tỷ đồng, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội khác hơn 78,1 tỷ đồng). Thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025, sau 1 năm thực hiện đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 8.440 nhà, trong đó 3.580 nhà lắp ghép; 3.780 nhà xây mới; 1.064 nhà sửa chữa, đạt 52,3% kế hoạch của cả giai đoạn 2023-2025. Toàn tỉnh đã vận động, quyên góp số tiền và hiện vật trị giá hơn 114,4 tỷ đồng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị ảnh hưởng bão số 3. Từ nguồn cứu trợ này, đã kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão số 3 với tổng số tiền, hàng hóa đã phân bổ hơn 111,2 tỷ đồng. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tham dự cuộc làm việc. Ảnh: TL

Để có kết quả đó, MTTQ tỉnh đã tích cực chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của mặt trận. Nghệ An tiên phong của cả nước về chuyển đổi số trong công tác Mặt trận; tích cực tuyên truyền vận động bà con trên các trang mạng xã hội; lắng nghe tiếng nói của nhân dân trên mạng xã hội; tổng hợp phản ánh của người dân gửi đến chính quyền trên các trang mạng. Đồng thời, MTTQ tỉnh kêu gọi vận động xã hội hóa trên các trang mạng xã hội. Cùng đó, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Lào xây dựng đất nước. Ảnh: TL

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Óot Phong-xa-Vằn - Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nhiệt tình, ấm cúng của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An dành cho đoàn.

Đồng thời, chúc mừng những kết quả của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Theo đồng chí Óot Phong-xa-Vằn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đặc biệt quan tâm tới đời sống người dân vùng khó khăn, khu vực biên giới; đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng là tuyên truyền đến người dân khu vực biên giới Việt Nam và Lào về mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt vĩ đại; tuyên truyền các tỉnh kết nghĩa ký kết triển khai các văn bản để thúc đẩy hai bên triển khai các dự án hợp tác Việt Nam - Lào.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tặng quà lưu niệm cho Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL



Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt, vĩ đại Việt Nam - Lào.