Xây dựng hình ảnh 'Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số '

Thời sự Xây dựng hình ảnh 'Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số ' Đây được xác định là “kim chỉ nam” của hệ thống Mặt trận các cấp ở Nghệ An sẽ triển khai trong nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; góp phần thúc đẩy chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và của tỉnh trên cả ba “trụ cột”: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 20/8, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp tại thành phố Vinh và trực tuyến tại các điểm cầu cấp huyện. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Quán triệt 15 chỉ tiêu và 6 chương trình hành động

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, mục tiêu chương trình hành động trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” đủ mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, luôn đi cùng và bắt kịp sự chuyển động của thời đại.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xác định, chuyển đổi số là giải pháp “đột phá”; hình thành rõ nét kênh thông tin “hai chiều” trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và tiếp thu, lắng nghe, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân.

Các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh là lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, hội cấp tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tập trung xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hành phúc” gắn với tổ công nghệ số cộng đồng do chính quyền xây dựng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần đến năm 2030 đưa Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệ.

Các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh là lãnh đạo Uỷ ban MTTQ cấp huyện tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nghị quyết thống nhất đề ra 15 chỉ tiêu và 6 chương trình phối hợp thống nhất hành động trọng tâm.

Cụ thể, 6 chương trình phối hợp thống nhất hành động, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”.

Các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ tỉnh là lãnh đạo Uỷ ban MTTQ cấp huyện tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa



Dịp này, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức công tác khen thưởng và trao Bằng khen cho 12 tập thể, 62 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Mai Hoa

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

Cũng trong sáng nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khoá XV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã tổ chức hội nghị lần thứ hai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029 để thảo luận, hiệp thương thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Quy chế hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội nghị cũng tiến hành tổng kết công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 và bàn, thống nhất triển khai một số nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh một số nội dung mà hệ thống Mặt trận các cấp ở Nghệ An cần tập trung trong thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh một số nội dung mà hệ thống Mặt trận các cấp ở Nghệ An cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh cũng phải tích cực đổi mới, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong kỷ nguyên số” nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận; đồng thời thúc đẩy chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và của tỉnh trên cả ba “trụ cột”: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến 15 chỉ tiêu và 6 chương trình phối hợp thống nhất hành động của nhiệm kỳ 2024 – 2029, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp Mặt trận nghiên cứu triển khai với các giải pháp phù hợp với tình hình địa phương; trong đó quan tâm xây dựng khu dân cư “Tự quản, đoàn kết, ấm no, hành phúc” trên cơ sở các tổ tự quản hiện nay ở cơ sở, gắn với tổ công nghệ số cộng đồng – đây là giải pháp thúc đẩy việc xây dựng xã hội số.

Cùng với đó, chăm lo công tác đối ngoại nhân dân, phát huy khối đoàn kết, sức mạnh tổng hợp thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh; làm tốt cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân; là “hậu phương” để chính quyền các cấp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên phạm vi toàn tỉnh…