10 dấu ấn nổi bật của Mặt trận Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024

Xây dựng thành công bộ nhận diện hình ảnh Mặt trận Nghệ An với màu vàng đặc trưng gắn với biểu tượng Logo MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trên tất cả các tài liệu, hình ảnh các trang thông tin điện tử, Fanpage Mặt trận Nghệ An, Zalo OA chuyển đổi số, cùng với đồng phục áo màu vàng của cán bộ Mặt trận.

Trang phục áo vàng, nhận diện thương hiệu Mặt trận Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Ứng dụng mạnh mẽ các phương tiện truyền thông mạng xã hội, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp. Phát triển trang thông tin điện tử cấp tỉnh và huyện; thiết lập trang Fanpage từ tỉnh đến cơ sở và nhiều địa phương thiết lập đến cấp thôn, xóm, bản, với tổng với 4.784 trang cộng đồng. Riêng trang Fanpage Mặt trận Nghệ An có hơn 27 vạn người theo dõi và đạt tick xanh; hiện Mặt trận Nghệ An đang thực hiện xây dựng trang Zalo OA chuyển đổi số.

Các trang Facebook của MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An.

Sáng tạo, tổ chức nhiều cuộc thi có dấu ấn và sức lan toả trong cộng đồng, để vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vừa góp phần khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ và cổ vũ, tôn vinh người làm công tác Mặt trận.

Điển hình cuộc thi “Hiến kế ý tưởng về slogan của Mặt trận”, lựa chọn phương châm hoạt động của cán bộ Mặt trận Nghệ An: “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”. Ngoài ra, còn có các cuộc thi “Hiến kế, giải pháp về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; “Tự hào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; “Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi”; cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề “Mặt trận Nghệ An trong lòng dân”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao giải Đặc biệt cuộc thi sáng tác văn, thơ với chủ đề “Mặt trận Nghệ An trong lòng dân”. Ảnh: Thành Duy

Huy động xã hội hóa để thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và an sinh xã hội đạt cao nhất từ trước đến nay, với tổng hơn 5.625 tỷ đồng. Có 796.453 suất quà Tết hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ sinh kế cho 1.878 hộ nghèo; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 7.851 hộ nghèo; 12.944 người nghèo được hỗ trợ khám chữa bệnh; 42.497 học sinh được hỗ trợ học tập; hỗ trợ hàng nghìn hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục các công trình dân sinh bị hư hỏng…

Thành phố Vinh phát huy nội lực nhân dân xây dựng, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Kết quả kêu gọi, vận động “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà cao nhất từ trước tới nay, với 13.385 ngôi nhà. Trong đó, từ nguồn quỹ Vì người nghèo làm được 3.688 nhà; từ nguồn huy động theo Chỉ thị 21 của Tỉnh ủy - Chương trình 1838 là 8.626 nhà; từ nguồn cứu trợ làm 308 nhà; từ nguồn tình nghĩa là 763 nhà.

MTTQ huyện Con Cuông huy động sức dân hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: CSCC

Có nhiều đổi mới, sáng tạo kết nối và tri ân những “tấm lòng vàng vì cộng đồng”. Hàng năm, MTTQ tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, khen thưởng, tri ân các doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn; tổ chức vinh danh “Tấm lòng vàng vì cộng đồng”.

Đồng thời định kỳ 2 năm/lần tổ chức gặp mặt, khen thưởng, tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết nối được 182 nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với hơn 7,8 vạn thành viên và đã ủng hộ xây dựng cầu dân sinh, điểm trường học, xây dựng nhà ở cho người nghèo với tổng giá trị hơn 430 tỷ đồng.

Trao Bằng khen của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân vì đã có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Phát động, kêu gọi, vận động các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chung sức, đồng lòng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tổng giá trị tiếp nhận quy đổi hơn 308 tỷ đồng và kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; góp phần cùng cả nước khống chế thành công đại dịch Covid -19.

MTTQ tỉnh Nghệ An cũng đã kêu gọi, phát động “Tuần lễ vì thành phố mang tên Bác”, huy động được hơn 300 tấn hàng với trị giá gần 9 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch; hỗ trợ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và một số tỉnh trong cả nước trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Nhân dân các địa phương hưởng ứng tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát động, tháng 7/2021. Ảnh: CSCC

Tổ chức thành công Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở” giữa đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với gần 14 nghìn cán bộ, công chức và đội ngũ hoạt động không chuyên trách Mặt trận thông qua hội nghị trực tiếp và trực tuyến đến 442 điểm cầu toàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Diễn đàn 'Lắng nghe tiếng nói Mặt trận cơ sở' tại Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Lần đầu tiên tổ chức Chương trình “Ngày hội kết đoàn” quy mô cấp tỉnh nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11/1930 – 18/11/2023) với nhiều hoạt động đặc sắc, để lại nhiều dấu ấn. Bao gồm triển lãm ảnh chuyên đề “93 năm dưới ngọn cờ đại đoàn kết các dân tộc”; trưng bày các sản phẩm đặc trưng vùng miền, các hình ảnh, tư liệu về khối đại đoàn kết; đêm hội kết đoàn với Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa các dân tộc Nghệ An” và Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca kết đoàn”.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen cho 20 cán bộ Mặt trận có thời gian công tác từ 20 năm trở lên, có nhiều cống hiến xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Cường

Bước đầu tạo được hình ảnh “Người cán bộ Mặt trận trong Kỷ nguyên số” với nhiều phần mềm được ứng dụng rộng rãi, như phần mềm I-Office và chữ ký số, phần mềm báo cáo công tác Mặt trận, phần mềm quản lý chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ tỉnh đến cơ sở…; đồng thời xây dựng triển khai các cơ sở dữ liệu số phục vụ công tác Mặt trận.