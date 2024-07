Thời sự Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đoàn Công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), chiều 14/7, Đoàn Công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt, Khu Di tích hang Hỏa Tiễn ở thị xã Hoàng Mai, đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Diễn Châu. Cùng đi có lãnh đạo thị xã Hoàng Mai và huyện Diễn Châu.

Đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường Sắt, Di tích lịch sử Quốc gia hang Hỏa Tiễn tại thị xã Hoàng Mai.

Tại đây, đồng chí Võ Thị Minh Sinh và các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân trước công lao to lớn và sự hy sinh vì độc lập, tự do của các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt. Ảnh: Thanh Lê

Trong chiến tranh chống Mỹ, hang Hỏa Tiễn là địa điểm trú ẩn của công nhân đường sắt và thanh niên xung phong làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ. Ngày 28/4/1966, máy bay giặc Mỹ đã điên cuồng dội bom làm 33 công nhân đường sắt, thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ anh dũng hy sinh. Năm 2011, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận hang Hỏa Tiễn và Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Đoàn đại biểu dâng hương tại các phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đường sắt. Ảnh: Thanh Lê

58 năm trôi qua, 33 liệt sĩ đã mãi mãi ra đi. Các anh, các chị đã hiến trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Các anh, các chị là những anh hùng bất tử, biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Đoàn đại biểu dâng hương tại hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Thanh Lê

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc, cùng với cả nước, Diễn Châu vừa là tiền tuyến, vừa là hậu phương vững chắc, sẵn sàng phục vụ kháng chiến. Trong những năm tháng khốc liệt ấy, Diễn Châu đã có hàng nghìn người con lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có hơn 4.700 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại các chiến trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao đổi với lãnh đạo thị xã Hoàng Mai về phát huy giá trị lịch sử của hang Hỏa Tiễn. Ảnh: Thanh Lê

Đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ con em trên địa bàn huyện hiểu thêm sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; địa chỉ nét đẹp tâm linh trong đời sống văn hóa của người dân Diễn Châu.

Trong giờ phút thiêng liêng, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ những bông hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, để tưởng nhớ công lao to lớn và bày tỏ lòng tri ân, tiếc thương vô hạn đối với liệt sĩ.

Đoàn dâng hoa tại đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Tại huyện Diễn Châu, đoàn đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đước, sinh 1924, ở xóm Bắc Xuân, xã Diễn Xuân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Đến tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - đồng chí Võ Thị Minh Sinh ân cần thăm hỏi và bày tỏ niềm vui khi mẹ đang mạnh khỏe, được con cháu và địa phương quan tâm, chăm sóc chu đáo. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại các phần mộ các liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ mong muốn mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tại các phần mộ các liệt sĩ . Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí cũng chia sẻ với các mẹ về những hoạt động ý nghĩa của tỉnh nhà hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Đước ở xã Diễn Xuân. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các liệt sĩ, những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.