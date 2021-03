Nghệ An trao giải Cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” năm 2020

Chiều 31/3, Ban Tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc năm 2020.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí viết về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" tỉnh Nghệ An. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Thanh An - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh. Cùng dự có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan báo chí; cùng các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.



Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường TRAO THƯỞNG 43 TÁC PHẨM XUẤT SẮC Giải "Búa liềm vàng" tỉnh Nghệ An là một hoạt động ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, báo chí trên địa bàn tỉnh, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các đơn vị. Ảnh: Thành Cường Qua 5 năm phát động và triển khai thực hiện, Giải báo chí viết về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng" tỉnh Nghệ An đã khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín và sức lan tỏa trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng. Giải "Búa liềm vàng" lần thứ 5 của tỉnh Nghệ An năm 2020 được phát động trong thời điểm cả nước bước vào đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước. Báo chí cả nước đã vào cuộc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội với tinh thần trách nhiệm và đầy tâm huyết.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao giải Nhất cho tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” do Trung ương phát động, được sự chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành công văn phát động và xây dựng thể lệ giải, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Nghệ An và cộng tác viên tham gia.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhì cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Với hơn 100 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả gửi tham gia Giải “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An năm 2020, Ban Tổ chức đã chọn được 79 tác phẩm hợp lệ tham gia cuộc thi.

Hội đồng giám khảo trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trung thực, khách quan, đã thống nhất chọn ra 43 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc các loại hình: báo in, báo hình, báo điện tử, phát thanh và ảnh báo chí, để tôn vinh, trao giải. Gồm: 3 giải Nhất; 8 giải Nhì; 13 giải Ba; 19 giải Khuyến khích.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Thành Cường

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 3 giải Nhất; 8 giải Nhì; 13 giải Ba; 19 giải Khuyến khích.

Riêng Báo Nghệ An giành 12 giải thưởng, bao gồm: 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Thành Cường

