Nghệ An: Trên 1.300 người đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, trong giai đoạn 2, tính đến 6 giờ, ngày 14/7/2020, Nghệ An đã tiếp nhận, cách ly tổng 4.443 người để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó nam: 3.553, nữ: 890; sinh viên Lào là 1.075 người.



Các điểm cách ly được bố trí tại 14 điểm (Trường CĐSP Nghệ An: 1.136, Nam Đàn: 393, Thái Hòa: 499, Quế Phong: 32, Con Cuông: 516, Anh Sơn: 351, Trung đoàn 764: 473, Diễn Châu: 136, Nghĩa Đàn: 350, Hưng Nguyên: 232, Tân Kỳ: 118, Thanh Chương: 164; Nghi Lộc: 33; Kỳ Sơn: 10).

Tiếp nhận người dân làm ăn ở nước bạn Lào về điểm cách ly ở Kỳ Sơn. Ảnh tư liêụThành Cường Hiện đã có 3.046 người hoàn thành cách ly, còn lại 1.397 người đang thực hiện cách ly tại 13 điểm (CĐSP: 169; Thái Hòa: 141; Con Cuông: 86; Nam Đàn: 120; Hưng Nguyên: 115; Anh Sơn: 117; Nghĩa Đàn: 120; Trung đoàn 764: 203; Tân Kỳ: 118; Thanh Chương: 164; Nghi Lộc: 33; Quế Phong: 1; Kỳ Sơn: 10).



Theo Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An, ngày hôm nay có 54 người đủ điều kiện ra khỏi cách ly (Con Cuông: 8; Nam Đàn: 25; Hưng Nguyên: 21).