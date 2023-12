Nghệ An triển khai kế hoạch vận tải phục vụ khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Chủ trì buổi làm việc có ông Nguyễn Đình Khang- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trưởng Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết. Cùng dự có đại diện Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh, các sở, ngành liên quan, Công an thành phố Vinh và các bến xe, doanh nghiệp vận tải hành khách.

Ông Nguyễn Đình Khang- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trưởng Ban chỉ đạo phục vụ vận tải khách dịp Tết năm 2024 chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi làm việc, đại diện Phòng quản lý phương tiện Vận tải, Sở Giao thông Vận tải báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tải khách dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Giáp Thìn 2024. Theo đó, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, bến đò khách và lực lượng chức năng theo phạm vi quyền hạn của mình đôn đốc, chỉ đạo để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, đảm bảo nhân dân đi lại thuận tiện, vui Xuân đón Tết an toàn.

Đại diện Công ty CP Bến xe Nghệ An, đơn vị quản lý 15 bến xe tuyến huyện và 2 bến chính của tỉnh trình bày các phương án phục vụ khách và đề xuất các giải pháp giảm ùn tắc trong giờ cao điểm các ngày Tết. Ảnh: Nguyễn Hải

Ban chỉ đạo yêu cầu các công ty vận tải hành khách thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đảm bảo yêu cầu về an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải và vệ sinh môi trường trước khi tham gia giao thông; các bến xe khách, ga Vinh, Cảng hàng không quốc tế Vinh tăng cường chỉnh trang, vệ sinh môi trường, bố trí đầy đủ nhân lực, phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải tỏa ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông; các doanh nghiệp vận tải có kế hoạch dự phòng tăng cường xe trong trường hợp lượng hành khách tăng đột biến hoặc lực lượng chức năng phát hiện trường hợp xe chở quá số người quy định buộc phải hạ, chuyển tải; kiểm soát điều kiện an toàn các phương tiện trước khi xuất bến…

Dịch vụ đưa đón khách về quê ăn Tết tại Cảng hàng không quốc tế Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Để giám sát, đôn đốc, Ban chỉ đạo sẽ lập 2 tổ công tác để tổ chức tuần tra, kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường cũng như kế hoạch chuẩn bị phương tiện phục vụ khách của các bến xe, nhà xe và công ty vận tải hành khách nhằm phục vụ vận tải khách trong dịp Tết.

Cán bộ, nhân viên Nhà ga Vinh trực kiểm soát vé cho khách trước khi lên tàu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Quang An

Thời gian thực hiện từ ngày 28/12/2023 đến 03/1/2024 dương lịch; trước Tết Nguyên đán từ ngày 30/1/2024 đến ngày 09/2/2024, tức từ 20/12 âm lịch đến chiều ngày 30/12 âm lịch; sau Tết Nguyên đán, từ ngày 4 tháng Giêng âm lịch (từ 13/2/2024) đến hết mùa Lễ hội Xuân Giáp Thìn.

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đặc biệt lưu ý cần tăng cường nhắc nhở ý thức trách nhiệm của lái xe trong vận tải phục vụ hành khách, không lái xe khi đã uống rượu bia. Ảnh: Nguyễn Hải

Góp ý vào dự thảo kế hoạch phục vụ vận tải khách của tỉnh, đại diện các lực lượng chức năng gồm Phòng cảnh sát giao thông, Phòng quản lý trật tự hành chính (Công an tỉnh), Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, doanh nghiệp vận tải và bến xe cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch.

Các đơn vị cũng bổ sung một số thông tin, dự báo về nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết năm nay; xu hướng lựa chọn phương tiện đi lại trong dịp Tết. Lực lượng chức năng yêu cầu doanh nghiệp vận tải nhắc nhở đội ngũ lái xe, phụ xe về ý thức chấp hành Luật giao thông, đã lái xe thì không uống rượu bia và nếu cần thì ký cam kết; tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông tại các bến xe về ý thức, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông…

Đại diện Phòng quản lý Trật tự hành chính, Công an tỉnh nêu phương án đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp xử lý các điểm nóng về ùn tắc. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở, ngành và đơn vị, đồng chí Nguyễn Đình Khang- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận, giao Phòng quản lý phương tiện giao thông cập nhật, bổ sung các ý kiến, hoàn thiện Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông và phương án điều động, tăng cường xe trong trường hợp chuyển tải, hạ tải hoặc thay thế để đảm bảo phục vụ vận tải khách tốt nhất trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.