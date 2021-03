Nghệ An: Trình ban hành nghị quyết mới để có thể giải tỏa hàng vạn điểm vi phạm hành lang ATGT

Sáng 17/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quang An

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và 21 điểm cầu tại các huyện, thành, thị.



Sau 04 năm thực hiện Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND, công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm HLATGT đã có nhiều chuyển biến tích cực và hiệu quả ngày càng rõ nét. Việc giải tỏa vi phạm HLATGT được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật; nhận được sự đồng thuận cao của người dân và dư luận; ít phát sinh khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang An

Các địa phương đã giải tỏa thành công nhiều công trình kiên cố, lấn chiếm trái phép HLATGT tồn tại trong một thời gian dài, lập lại trật tự ATGT trên nhiều tuyến đường bộ; thu hồi được nhiều diện tích đất dành cho đường bộ bị chiếm dụng trái phép. Đặc biệt, các vi phạm về xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi HLATGT đã giảm so với trước khi có Nghị quyết.



Tính đến tháng 12/2020, UBND huyện, thành phố, thị xã đã giải tỏa được: 24.702,86 m2 nhà ở; 161.219,89 m2 ki ốt xây kiên cố; 729 chợ tạm; 222.350,01 m2 mái che các loại; 76.382 điểm kinh doanh, buôn bán; 2.302 điểm, bãi tập kết vật liệu xây dựng...

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các sở, ban, ngành, địa phương đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND. Ảnh: Quang An

Các lực lượng chức năng thuộc UBND thành phố, thị xã và các huyện đã lập biên bản 12.876 trường hợp vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước số tiền gần 8,9 tỷ đồng.



Các đơn vị thực hiện tốt việc tuyên truyền, giải tỏa hành lang an toàn giao thông bao gồm: Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh, Cục Quản lý đường bộ II.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trình bày các tham luận, trong đó nêu rõ, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được vẫn còn nhiều điểm hạn chế trong công tác giải tỏa hành lang ATGT, đơn cử như chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã một số nơi chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ HLATGT theo quy định của pháp luật.