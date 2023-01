Nghệ An: Trong năm 2022 có trên 27.000 xe ô tô đăng ký mới

(Baonghean.vn) - Trong năm 2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 27.404, so với năm 2021 tăng 3.117 xe.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 01/01/2022- 31/12/2022, số xe ô tô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 27.404 xe. So với năm 2021 là 24.287 xe, tăng 3.117 xe.

Riêng từ ngày 01/01/2023 - 19/01/2023, số xe ô tô đăng ký mới là 1.830 xe.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 171.588 xe ô tô các loại, chưa kể mô tô, xe máy điện.