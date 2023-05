Nghệ An trọng thể truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 19/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ truy điệu, an táng 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Dự lễ có đồng chí Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; cùng đoàn công tác. Đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu và đại diện lãnh đạo các cơ quan Quân khu. Về phía đại biểu nước CHDCND Lào có các đồng chí: Trung tướng Vông Sỏn - In Phan Phim - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Xay Sổm Bun; Phu Vông - Bun Xu - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn; Khẳn Thoong Vông Âm Kha - Chính ủy Bộ CHQS, Phó trưởng Ban Công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành và huyện Nghi Lộc.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, Ban Công tác đặc biệt 4 tỉnh: Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun đã quán triệt, triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên nước bạn Lào.

Mùa khô 2022 - 2023, Đội Quy tập của tỉnh Nghệ An đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành của các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 96 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ cao cả quốc tế tại nước bạn Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đọc lời điếu tại Lễ Truy điệu và an táng các liệt sĩ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã xúc động, tự hào ôn lại những cống hiến, hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam tại nước bạn Lào, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, của quê hương Xô Viết anh hùng, ra sức học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ, phát huy nội lực, khai thác tốt ngoại lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Thay mặt đoàn công tác các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào), đồng chí Phu Vông - Bun Xu - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Viêng Chăn phát biểu bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô cùng quý giá cho cách mạng Lào.

Đồng chí Phu Vông - Bun Xu bày tỏ tấm lòng biết ơn, tri ân sâu sắc các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc xương máu cho sự nghiệp giải phóng đất nước Lào; cũng như tri ân, chân thành cảm ơn gia đình, thân nhân các liệt sĩ.

Tại Lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào); đại điện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân… thành kính dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc; tổ chức an táng trọng thể 96 hài cốt liệt sĩ theo nghi thức Quân đội tại khuôn viên nghĩa trang.