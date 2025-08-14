Giáo dục Nghệ An: Từ năm học 2025 – 2026, triển khai linh hoạt chủ trương dạy học 2 buổi/ngày đối với tất cả các bậc học

Chủ trương dạy học 2 buổi/ngày sẽ được triển khai từ năm học 2025 – 2026 đối với tất cả các bậc học. Tại Nghệ An, việc thực hiện sẽ được tổ chức linh hoạt theo từng địa phương và các nhà trường.

Tăng cường kỹ năng cho học trò

Ngày 11/8, Sở Giáo dục và đào tạo đã ra Văn bản 2256/SGD&ĐT – GDTrH V/v hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục trung học năm học 2025-2026.

Theo đó, việc dạy học 2 buổi/ngày nhằm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mĩ. Từ đó, hình thành ý thức, thói quen học tập suốt đời, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.



Để triển khai dạy học 2 buổi/ngày, Sở yêu cầu cần thực hiện hiệu quả mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông, bảo đảm về thời lượng dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục; không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lý và sức khỏe học sinh; bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương…

Theo hướng dẫn của Sở, nội dung dạy học 2 buổi/ngày được sắp xếp linh hoạt, trong đó buổi 1, tổ chức dạy học nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông các môn học và hoạt động giáo dục.

Buổi 2 sẽ thực hiện 2 nội dung, bao gồm: Ôn tập, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của chương trình; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức ôn tập để học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Giáo viên Trường THPT Đô Lương 2 bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 12. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, có thể triển khai tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục STEM/STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, tư vấn hướng nghiệp, hoạt động tình nguyện; giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục kiến thức về trật tự an toàn giao thông; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao, văn hóa, nghệ thuật và các nội dung giáo dục khác theo quy định, đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh…

Đảm bảo các điều kiện để dạy học

Theo quan điểm của Sở, dù tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhưng không nhất thiết cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều. Thời gian học của học sinh tối thiểu 5 ngày/tuần, tối đa là 11 buổi/tuần, mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết 45 phút.

Quá trình triển khai có thể bố trí đều các nội dung dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần; linh hoạt về số tiết giữa 2 buổi trong ngày phù hợp với điều kiện của nhà trường, phù hợp về số tiết của mỗi môn học trong 1 ngày, không tạo áp lực cho học sinh.

Học sinh Trường PT DTNT THPT số 2 tham gia buổi học thứ 2 ở nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, có thể bố trí các nội dung dạy học theo nguyện vọng của học sinh thành các buổi riêng để thuận lợi cho học sinh tham gia, tối đa mỗi học sinh học không quá 11 buổi/tuần.

Nhằm chuẩn bị cho dạy học 2 buổi/ngày, Sở yêu cầu các nhà trường bố trí giáo viên phù hợp chuyên môn đào tạo dạy các môn học; ưu tiên giáo viên có chuyên môn phù hợp để tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục địa phương theo mạch nội dung kiến thức, theo các chủ đề đã quy định.

Riêng đối với cấp THCS, các cơ sở giáo dục chủ động đề xuất nhu cầu bố trí giáo viên dạy liên trường trên địa bàn từng xã, phường để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Các nhà trường cũng có thể hợp đồng giáo viên để khắc phục tạm thời tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số cơ sở giáo dục; mời các chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp,... tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục.



Việc dạy học 2 buổi/ngày phải đảm bảo không gây quá tải, phù hợp tâm sinh lý và sức khỏe học sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Về cơ sở vật chất, trong trường hợp không đảm bảo có thể đề xuất nhu cầu để sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, các cơ sở vật chất khác (đặc biệt là cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập) phù hợp trong tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Quá trình triển khai, Sở cũng đề nghị các xã, phường cần tổ chức tuyên truyền để cộng đồng, phụ huynh học sinh trên địa bàn nhận thức rõ mục tiêu của chủ trương dạy học 2 buổi/ngày.

UBND các xã, phường cũng cần rà soát các thiết chế văn hóa tại địa phương, các cơ sở vật chất khác (đặc biệt là cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập), có phương án cho các cơ sở giáo dục sử dụng phù hợp trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.