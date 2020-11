Nghệ An và Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

(Baonghean.vn) - Nhằm quảng bá, kết nối du lịch vùng, chiều 9/11/2020, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch Nghệ An đã tham dự Chương trình kích cầu và kết nối du lịch của tỉnh Đắk Lắk tại thành phố Buôn Ma Thuột.