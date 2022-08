Nghệ An vẫn còn gần 1.700 giáo viên dạy hợp đồng

(Baonghean.vn) - Trong số các địa phương, Yên Thành là huyện có giáo viên và nhân viên hợp đồng đông đảo nhất, với gần 400 trường hợp.

Theo thống kê mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đang có 1.672 giáo viên hợp đồng và 268 nhân viên hợp đồng.

Trong số này, khối mầm non chiếm đông đảo với 1.521 giáo viên hợp đồng và 76 nhân viên hợp đồng; khối tiểu học có 48 giáo viên hợp đồng và 109 nhân viên hợp đồng; khối THCS có 113 giáo viên hợp đồng và 83 nhân viên hợp đồng. Riêng khối THPT không có giáo viên cũng như nhân viên hợp đồng.

Trong các địa phương thì huyện Yên Thành có số hợp đồng chiếm đông đảo, với 288 giáo viên và gần 100 nhân viên hợp đồng. Yên Thành cũng là huyện có nhiều giáo viên đã dạy hợp đồng hàng chục năm. Với mức lương ít ỏi, họ phải làm thêm nhiều nghề để mưu sinh. Có những giáo viên nay đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn đang đi học để "nâng cấp" hồ sơ, với mong muốn được xét vào biên chế.

Trước đó, ngày 30/7, Báo Nghệ An có đăng tải bài viết "Cuộc sống chật vật của những giáo viên gần 20 năm dạy hợp đồng ở Nghệ An". Ngay sau khi báo đăng tải, một trường tư thục lớn, có cơ sở tại thị xã Cửa Lò đã thông qua Báo Nghệ An liên hệ giáo viên trong bài viết để mời gọi về làm việc.

Trao đổi với phóng viên, nhân vật trong bài viết, thầy Nguyễn Duy Trình cho biết, sau khi nhận được lời mời, thầy cũng đã trực tiếp đến thăm và làm việc với lãnh đạo ngôi trường này. "Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định, vì khoảng cách từ nhà tôi ở Yên Thành vào đó cũng khá xa. Dù ở trường đó cũng có khu tập thể để sinh sống. Mọi thứ rất tốt, chỉ có phân vân mỗi chuyện khoảng cách đi lại bất tiện", thầy Trình nói.