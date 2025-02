Xã hội Nghệ An giải bài toán giáo viên, nhân viên hợp đồng trong trường học Sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh, nhiều giáo viên, nhân viên hợp đồng ở các trường học tại TP Vinh đã được chi trả lương. Cùng với đó, TP Vinh cũng đang rà soát hồ sơ, ưu tiên tuyển dụng những người này vào biên chế.

Giáo viên phấn khởi

Trung tuần tháng 2/2025, thầy Mai Duy Tân (34 tuổi, Trường THCS Hải Hòa, TP Vinh), không giấu nổi niềm vui sau khi nhận được khoản tiền lương tháng 1 sau tròn 1 tháng chờ đợi. “Tôi được nhận cùng lúc lương tháng 1 và tháng 2 luôn. Số tiền cũng không thay đổi so với trước đây. Sau 1 tháng hoang mang, lo lắng thì nay như trút được hết rồi, yên tâm công tác thôi”, thầy Tân cười nói.

Thầy Tân là một trong những giáo viên, nhân viên nhà trường bị dừng chi trả lương ngay trước đợt Tết Nguyên đán mà Báo Nghệ An ngày 08/02/2025 đã có bài phản ánh. Không chỉ thầy Tân, các giáo viên, nhân viên còn lại cũng đã được tiếp tục chi trả lương sau 1 tháng bị dừng. Đây đều là những người được UBND thị xã Cửa Lò (cũ), ký hợp đồng không xác định thời hạn vào làm việc tại các trường học trên địa bàn từ nhiều năm trước. Trong đó, có nhiều người đã hơn 50 tuổi.

“Trước đó ai nấy đều rất lo lắng. Bây giờ thì phía Kho bạc Nhà nước đã chuyển tiền để tiếp tục chi trả lương cho các giáo viên ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, về lâu dài chúng tôi cũng mong muốn UBTP Vinh tạo điều kiện để tuyển dụng, vì đây đều là những vị trí cần thiết”, thầy Nguyễn Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Hương nói.

Các giáo viên hợp đồng ở thị xã Cửa Lò cũ đã có thể yên tâm công tác. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay sau khi Báo Nghệ An phản ánh, ngày 11/02, UBND TP Vinh đã có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Trong văn bản này, UBND TP Vinh cho biết, ngày 31/12/2024, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3720/QĐ-UBND về việc giao biên chế viên chức và hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2025.

Trong đó, các đơn vị sự nghiệp của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò cũ được giao 1.815 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách, 292 biên chế viên chức hưởng lương từ nguồn thu, 65 hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ dưới 12 tháng (60 người hưởng lương từ ngân sách Thành phố và 05 người hưởng lương từ nguồn thu) theo Nghị định số 11/2022/ND-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Cũng theo UBND TP Vinh, hiện nay, địa phương có 206 hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp và trường học trực thuộc Thành phố (đơn vị sự nghiệp 117 người; trường học 89 người). Những người này đã có thời gian công tác lâu năm tại các đơn vį. Cụ thể, người ít nhất cũng đã công tác được 12 năm còn người thâm niên nhất đã làm việc đến 32 năm. Trong đó, có 117 hợp đồng lao động nằm ngoài số lượng được giao theo Quyết định số 3720/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Năm 2025, UBND thành phố đã báo cáo và trình Hội đồng nhân dân thành phố Vinh phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố trên cơ sở cộng gộp dự toán chi của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Vinh (cũ) - và thị xã Cửa Lò (cũ). Trong đó, UBND thành phố đã tính hỗ trợ đủ kinh phí chi trả tiền lương và các khoản đóng góp theo lương năm 2025 cho 206 hợp đồng lao động theo Nghị định số 11/2022/ND-CP.

Căn cứ công văn ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP; Công văn ngày 05/02/2025 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc chi trả tiền lương cho hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/ND-CP của Chính phủ. Đề đảm bảo ổn định hoạt động cho các đơn vị và quyền lợi cho người lao động, UBND thành phố Vinh đề nghị Kho bạc Nhà nước Nghệ An thanh toán tiền lương đối với số hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ nằm trong chi tiêu biên chế viên chức được giao tại các đơn vị sự nghiệp. Cho phép các đơn vị được chỉ trả tiền lương đối với 117 hợp đồng lao động nằm ngoài số lượng đã được UBND tỉnh giao. Đồng thời, sử dụng ngân sách thành phố cấp để chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho 178 hợp đồng lao động tại các đơn vị.

“Như vậy, trước mắt những giáo viên và nhân viên hợp đồng tại các trường học sẽ được tiếp tục chi trả lương bằng nguồn ngân sách của thành phố cấp. Về lâu dài, thành phố cũng sẽ ưu tiên tuyển dụng họ vào biên chế để ổn định”, một lãnh đạo phòng Nội vụ TP Vinh nói.

Ở TP Vinh, hầu hết các hợp đồng là nhân viên trường học. Ảnh: Tiến Hùng

Tiếp tục giải bài toán giáo viên, nhân viên hợp đồng trường học

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, tính đến đầu năm 2025, toàn tỉnh chỉ còn 265 giáo viên và nhân viên hợp đồng ở các trường học. Đây đều là những hợp đồng lao động do UBND các huyện, thành, thị ký từ nhiều năm trước. Trong đó, ở TP Vinh chiếm số lượng lớn với 98 trường hợp, bao gồm 52 trường hợp ở các trường học do UBND thị xã Cửa Lò cũ ký hợp đồng vào làm việc. Nhiều địa phương như Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Thái Hòa, Qùy Châu, Quế Phong, Tương Dương… không còn giáo viên, nhân viên hợp đồng trong các trường học.

“Đây là con số rất tích cực, bởi chỉ mới ít năm trước, cả tỉnh còn hơn 3.000 giáo viên hợp đồng. Nhưng gần đây, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và các địa phương đã cơ bản tuyển dụng giáo viên hợp đồng lâu năm vào biên chế để họ yên tâm công tác. Hiện phần lớn số hợp đồng là nhân viên, còn giáo viên rất ít, ngoại trừ các trường học thuộc địa bàn thị xã Cửa Lò (cũ). Còn các trường ở TP Vinh khi chưa sáp nhập, còn 46 hợp đồng nhưng chủ yếu là nhân viên y tế trường học, theo cơ cấu những nhân viên này không nằm trong biên chế”, đại diện phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo nói.

Toàn tỉnh Nghệ An chỉ còn 265 hợp đồng ở các trường học, trong đó phần lớn là nhân viên. Ảnh: Mỹ Hà

Trước khi sáp nhập vào thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò được đánh giá là một trong rất ít địa phương thực hiện tốt chính sách cho các giáo viên hợp đồng thị xã, đảm bảo như quyền lợi của giáo viên biên chế. Tuy nhiên, việc tuyển dụng các giáo viên này gặp khó khăn do nhiều năm nay, Cửa Lò không có biên chế cho giáo viên bậc THCS, thừa thiếu cục bộ. Hiện nay, rất nhiều giáo viên là hợp đồng do thị xã tuyển dụng trước đây đã có thời gian công tác trên dưới 20 năm, có nhiều cống hiến trong ngành, nhiều người là giáo viên dạy giỏi, giáo viên cốt cán. Vì thế, sau khi bị dừng chi trả lương, nhiều giáo viên bị hụt hẫng.

Câu chuyện các giáo viên ở thị xã Cửa Lò (cũ) bị dừng chi trả lương tương tự như trường hợp hàng chục giáo viên, nhân viên ở huyện Quỳnh Lưu 1 năm trước. Những người này cũng bị dừng chi trả lương ngay trước Tết Nguyên đán. Sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh, những giáo viên, nhân viên này đã tiếp tục được nhận lương. Đến đầu tháng 12/2024, hầu hết trong số họ đã được tuyển dụng vào biên chế. Đến nay, toàn huyện Quỳnh Lưu cũng chỉ còn 2 nhân viên ở các trường học là hợp đồng.

Thầy Hồ Anh Dũng vừa được UBND huyện Quỳnh Lưu tuyển dụng vào biên chế sau hơn 20 năm là giáo viên hợp đồng. Ảnh: Tiến Hùng

Với nhiều chính sách ưu tiên, niềm vui đã đến với các thầy, cô giáo trong dịp đầu năm. Điều này vừa thể hiện sự quan tâm, tính chất nhân văn và cũng là nguồn động viên cho các thầy giáo, cô giáo tiếp tục nỗ lực, gắn bó với nghề. Đồng thời, giải quyết bài toán “bế tắc” trong xử lý đội ngũ giáo viên, nhân viên, hợp đồng đã tồn đọng nhiều năm nay ở các địa phương.