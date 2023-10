Nghệ An vận dụng tốt cơ hội đầu tư, giao thương với New Zealand và Australia

(Baonghean.vn) - Vừa qua, đoàn công tác Sở Công Thương Nghệ An tham gia Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư Việt Nam tại New Zealand và Australia. Chuyến công tác được đánh giá mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển với các doanh nghiệp các nước trong thời gian tới.

Kết quả bước đầu

Kể từ khi các hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có hiệu lực, kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Nghệ An với thị trường Australia tăng trưởng đáng kể.

Quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp Australia. Ảnh: PV

Theo Sở Công Thương, năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Australia đạt 5,66 triệu USD. 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Australia đạt 11 triệu USD, các mặt hàng chủ yếu: xi măng (7,42 triệu USD), giày dép các loại (1,28 triệu USD), hoa quả chế biến và nước hoa quả (968 ngàn USD), đá ốp lát (570 ngàn USD), tôn thép các loại (348 ngàn USD), gạo,... Có gần 20 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Australia như Công ty CP Vissai Ninh Bình, Công ty TNHH Viet Glory, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen, Công ty CP chế tác đá Nhật Huy,...

Tổng kim ngạch nhập khẩu từ Australia năm 2022 đạt 4,52 triệu USD; 7 tháng đầu năm 2023, đạt 2,67 triệu USD trong đó nguyên phụ liệu sản xuất (1,13 triệu USD), thức ăn gia súc và nguyên liệu (878 ngàn USD), cỏ khô (367 ngàn USD),...

Hợp tác giữa Nghệ An và New Zealand khiêm tốn hơn; kim ngạch xuất - nhập khẩu chưa cao. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang New Zealand đạt 1,43 triệu USD; 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An sang New Zealand đạt 660,8 ngàn USD, với 8 doanh nghiệp xuất khẩu với các mặt hàng chủ yếu: giày dép các loại (272 ngàn USD), bao bì các loại (174 ngàn USD), gạo (140 ngàn USD), bột đá vôi trắng siêu mịn (54 ngàn USD), hàng dệt may, đá ốp lát.

Đoàn Sở Công Thương Nghệ An và các doanh nghiệp gặp gỡ với Thương vụ Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: PV

Có 8 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường New Zealand: Công ty TNHH Viet Glory, Công ty CP Vilaconics, Công ty CP Nhựa, Bao bì Vinh, Công ty CP Khoáng sản Toàn Cầu, Công ty CP Bao bì Nghệ An,...

Tổng kim ngạch nhập khẩu của Nghệ An từ New Zealand năm 2022 đạt 619,2 ngàn USD; 7 tháng đầu năm 2023, đạt 592,6 ngàn USD, trong đó nguyên phụ liệu sản xuất (349 ngàn USD), hóa chất (212 ngàn USD), máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác (30,9 ngàn USD).

Theo đánh giá, Nghệ An là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài nói chung, thu hút đầu tư từ Australia nói riêng nhưng đến nay kết quả thu hút đầu tư từ Australia vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của các bên. Đại diện Sở Công Thương cho hay, đến nay Nghệ An vẫn chưa thu hút được các nhà đầu tư tầm cỡ, có thương hiệu uy tín đến từ Australia để triển khai các dự án có quy mô lớn, có tính động lực cho việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Hiện nay, các doanh nghiệp Australia đến tìm hiểu, đầu tư tại Nghệ An chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm phục vụ nông nghiệp.

Đoàn công tác Nghệ An gặp gỡ với Thương vụ Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: PV

Vừa qua, đoàn Nghệ An tham gia Diễn đàn Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam - New Zealand do Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại, Thương vụ Việt Nam tại New Zealand) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - New Zealand và Phòng Thương mại Auckland tổ chức; Diễn đàn Xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam- Australia do Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia; tham gia gian hàng Hội chợ triển lãm Fine Food tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển Lãm ICC, Sydney.

Cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh

Thực hiện chương trình của Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và kế hoạch đối ngoại năm 2023 của tỉnh Nghệ An, vừa qua, đoàn công tác Sở Công Thương Nghệ An tham gia Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư Việt Nam tại New Zealand và Australia. Tham dự chương trình xúc tiến lần này, các doanh nghiệp Nghệ An đã giới thiệu một số sản phẩm chế biến từ lươn, sen, nước mắm, lạc nhân và hàng mỹ nghệ.

Hoạt động giúp kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Nghệ An và doanh nghiệp Australia. Ảnh: PV

Tham gia đoàn công tác, ông Hoàng Minh Tuấn - Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương cho biết: Đây là hoạt động giao thương, xúc tiến nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu song phương thông qua việc tổ chức làm việc kết nối giữa doanh nghiệp xuất nhập khẩu tỉnh Nghệ An với các chuỗi cung ứng, doanh nghiệp Australia, New Zealand. Qua đó, giúp doanh nghiệp kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh, nhất là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản.

Australia và New Zealand là nền kinh tế mở, cạnh tranh lành mạnh, nhu cầu của người dân địa phương với các sản phẩm của Việt Nam ngày càng lớn, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Tham gia những hoạt động của Đoàn xúc tiến giao thương, đầu tư Việt Nam với New Zealand và Australia lần này, Nghệ An có thêm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư triển vọng với các doanh nghiệp New Zealand và Australia, góp phần vào sự phát triển năng động của các bên. Ông Hoàng Minh Tuấn - Trưởng phòng Xuất nhập khẩu, Sở Công Thương

Tham gia Hội chợ Fine Food tại Trung tâm hội nghị triển lãm ICC- Sydney, Australia. Ảnh: PV

Được biết, tham gia giao thương chuỗi chương trình, đoàn Nghệ An và các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước Việt Nam – New Zealand cũng như Việt Nam - Australia, có cơ hội trao đổi về đa dạng các nhu cầu xuất nhập khẩu, đặt hàng sản xuất và đầu tư vào thị trường của nhau trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, bất động sản, đất công nghiệp, xây dựng, thiết kế nhà ở, vật liệu xây dựng, nông sản, thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng tiêu dùng, đồ thủ công mỹ nghệ…