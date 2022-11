Nghệ An: Về tránh gió mùa, ngư dân mang theo nhiều hải sản giá trị

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tránh đợt gió mùa có cường độ mạnh sắp tới, tàu thuyền của ngư dân Nghệ An mang về nhiều hải sản có giá trị cao, được thương lái thu mua, cấp đông trữ Tết.

Sáng 30/11, tại các cảng cá của huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai nhộn nhịp cảnh mua bán, vận chuyển hải sản. Mặc dù sản lượng không lớn, một số mặt hàng hải sản có giá trị, được thương lái thu mua với giá khá cao để cấp đông trữ bán dịp Tết.

Ngư dân Hồ Hữu Hải ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu vừa bốc dỡ xong hải sản từ con tàu vào khu vực cảng cá Lạch Quèn cho biết, chuyến biển này đánh được 5 ngày thì phải trở về cảng, bởi sắp tới có đợt gió mùa với cường độ mạnh, sẽ gây ra mưa lớn và sóng biển cao. Tuy nhiên, may mắn tàu cá của ông đánh bắt được gần 8 tạ mực, trong đó 50kg là mực khô, còn lại là mực tươi được bảo quản tốt, chất lượng cao và gần 1 tấn cá khác.

"Mực khô có giá 1,3 triệu đồng/kg, mực tươi có giá 110.000 đồng/kg, như vậy riêng mặt hàng mực đã có 125 triệu đồng, cùng với 1 tấn cá bán được khoảng 30 triệu đồng nữa, thành ra chuyến biển này thu về gần 160 triệu đồng. Nếu như không gặp gió mùa thì đánh bắt thêm 3 - 4 ngày nữa, sẽ có lãi".

Theo ghi nhận của phóng viên, thương lái thu mua được khá nhiều hải sản, trong đó nhiều nhất là cá hố với giá từ 70.000 - 100.000 đồng/kg. Chị Huệ, một thương lái cho hay, sáng nay chị thu mua được 5 tấn cá hố từ nhiều tàu (mỗi tàu có 2-5 tạ cá hố). Mặt hàng mực cũng vậy, mỗi tàu chỉ được trên dưới 10 khay, nên phải mua gom, tập kết tại cảng, sau đó đánh xe ô tô đến vận chuyển về kho cấp đông, trữ hàng bán dần, hoặc phục vụ thực phẩm dịp Tết.

Theo ông Nguyễn Đức Đông - quản lý Cảng cá Lạch Quèn, do có gió mùa về nên tàu thuyền của ngư dân Quỳnh Lưu về cảng tránh gió từ 3 ngày nay, mỗi ngày có trên dưới 20 tàu cập cảng. Do ngư dân đánh bắt ngắn ngày, nên sản lượng hải sản không nhiều như các đợt khác. Đây là thiệt thòi của bà con ngư dân, bởi giá dầu cao. Tuy nhiên, trong đó có những loại hải sản có giá trị, chất lượng tốt, nên thương lái thu mua với giá cao.

Cũng như ngư dân Quỳnh Lưu, ngư dân ở các địa phương của thị xã Hoàng Mai dịp này cũng phải quay về bờ tránh gió mùa. Ông Phan Văn Hải - Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập cho hay, để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân, mỗi khi có gió mùa, bà con về neo đậu tàu tránh gió và sóng biển. Ngày nay, các phương tiện thông tin liên lạc trên tàu cá đã được lắp đặt đầy đủ và ngày càng hiện đại hóa nên công tác nắm bắt thời tiết được cập nhật hàng giờ, do vậy khi thời tiết bất ổn là bà con chủ động tránh trú an toàn.