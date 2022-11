Thương lái gom hàng trữ Tết, nhiều loại hải sản tăng giá

(Baonghean.vn) - Ngư dân Nghệ An cho biết, thời điểm này, cá, mực phơi khô trên biển có giá cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Các loại hải sản giá trị cao cũng nhích giá do thương lái gom hàng để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tại một số cảng cá trên địa bàn Nghệ An vào những ngày đầu tháng 11, nhiều mặt hàng hải sản đã nhích giá, trong đó tăng mạnh nhất là mực khô, thương lái tranh nhau mua từng cân mỗi khi có tàu về cảng cá.

Bà con ngư dân cho biết, thời điểm này, nghề biển đang được cá, mực và một số hải sản có giá trị khác. Cùng đó, thương lái gom trữ hàng Tết, nên ngư dân tích cực bám biển đánh bắt.

Ngư dân Hồ Hữu Thiện ở xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) vừa điều khiển tàu cập Cảng cá Lạch Quèn sáng 1/11, phấn khởi cho biết, chuyến biển này, tàu của ông đánh bắt được khá nhiều hải sản, trong đó giá trị nhất là hơn 1,2 tạ mực khô và hơn 1 tấn mực luộc. Riêng mặt hàng mực đã bán được hơn 250 triệu đồng, các loại cá khác thêm được 150 triệu đồng nữa, cả thảy chuyến biển này thu về hơn 400 triệu đồng.

"Toàn bộ số mực được thương lái thu mua với giá cao: Mực khô loại 5 - 6 con/kg có giá 1,5 triệu đồng/kg, loại trên 10 con/kg có giá 900 - 1,2 triệu đồng/kg. So với cùng kỳ của năm trước thì năm nay cao hơn 150.000 - 200.000 đồng/kg. Tuy nhiên, với nghề đánh bắt ngoài biển khơi thì thời điểm đánh bắt được nhiều mực chỉ trong tháng 11 này, sau đó thời tiết lạnh sẽ ít được mực hơn", ngư dân Hồ Hữu Thiện phấn khởi nói.

Ngư dân cho hay, mực sau khi đánh lên, anh em chọn những con to, mổ làm sạch ruột, trời nắng to thì phơi khô dưới ánh nắng, nếu không sẽ sấy khô bằng lò sấy ngay trên tàu, nên chất lượng tốt. Do vậy, thương lái thường săn đón, thu mua tích trữ để xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ mực phơi khô mà mực luộc loại to đẹp cũng được thương lái thu mua với giá cao hơn trước.

Theo tìm hiểu, mặc dù mực khô bán với giá cao, nhưng số lượng trên mỗi con tàu cập cảng không nhiều. Ông Nguyễn Đức Đông, quản lý Cảng cá Lạch Quèn cho biết, thời điểm này thương lái thu mua gom mực khô nhưng số lượng ít. Bởi không phải tàu nào cũng chế biến được mực khô, mà chỉ có một số tàu đánh bắt bằng nghề lưới chụp và nghề câu mới có và số lượng cũng ít, tàu nào chế biến được trên 1 tạ mực khô là có lãi, vì giá bán cao, loại thấp nhất cũng có 900.000 đồng/kg, loại to đẹp phải đến 1,6 triệu đồng/kg.

Chị Hồ Thị Quỳnh, một thương lái thu mua mực khô tại Cảng cá Lạch Quèn chia sẻ, mặc dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng các cơ sở cấp đông đã bắt đầu thu mua hải sản để tích trữ, trong đó có mực khô. Tuy nhiên, do lượng mực khô của ngư dân chế biến được không nhiều, nên ngày nào tàu thuyền về nhiều mới mua được vài tạ, bởi nhiều người "săn" mực khô, nhiều lúc phải tranh nhau từng cân.

Xã Quỳnh Lập là địa phương có số tàu thuyền công suất lớn nhiều nhất tỉnh, với hơn 150 chiếc; cùng đó trên địa bàn xã có nghề chế biến hải sản và hàng chục kho cấp đông hải sản. Thời điểm này, các nghề chế biến hải sản ở đây đã nhộn nhịp hơn hẳn để phục vụ hàng Tết.

Ông Lê Bá Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập cho biết: Thường vào dịp cuối năm, đặc biệt là ngày Tết, lượng hải sản tiêu thụ mạnh hơn nhiều so với ngày thường, do nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và bà con làm quà cho người thân, nên dịp này các cơ sở cấp đông thu mua với số lượng lớn. Trong đó, phải kể đến là cá trỏng hấp sấy khô, mực luộc cấp đông, mực khô, cá thu, cá bạc má. Do vậy, dịp này hải sản tiêu thụ mạnh và có nhích giá.

Theo ông Lê Bá Kỷ, trong số hải sản có giá thì mực khô được giá nhất, hiện tại thương lái thu mua với giá thấp nhất 700.000 đồng/kg đến 1,5 triệu đồng/kg, nhưng rất ít hàng, nhiều cơ sở cấp đông trên địa bàn xã phải đến các cảng cá ở Quỳnh Lưu và thị xã Cửa Lò để thu mua gom. Bởi ngư dân của Quỳnh Lập chủ yếu đánh bắt cá trỏng, moi biển, cá thu, cá bạc má...

Hải sản của Nghệ An được khách hàng lâu nay ưa chuộng với những mặt hàng nổi tiếng như cá thu nướng, cá thu một nắng, mực câu khô, mực câu một nắng, cá chỉ vàng, cá chỉ hồng, tôm nõn, cá cơm khô, moi khô… đều là những mặt hàng có sản lượng tiêu thụ dịp Tết cao, gấp 3 – 4 lần so với ngày thường.

Bên cạnh các mặt hàng hải sản, các cơ sở sản xuất nước mắm, ruốc biển trên địa bàn huyện cũng đang rộn ràng vào vụ Tết. Bắt đầu từ tháng 11 dương lịch, các cơ sở sản xuất nước mắm ở các xã An Hòa, Quỳnh Thọ, Sơn Hải, Quỳnh Ngọc, Tiến Thủy… (Quỳnh Lưu); Diễn Ngọc, Diễn Vạn... (Diễn Châu); xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lập, phường Quỳnh Dị (thị xã Hoàng Mai); các làng nghề ở thị xã Cửa Lò, đang khẩn trương làm hàng Tết.