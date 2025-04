Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4 Các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 6 phường thuộc thành phố Vinh sẽ có tên gọi từ Vinh I đến Vinh V và Cửa Lò; Bắt giữ 2 tàu cá tàng trữ thiết bị kích điện trái phép để khai thác hải sản... là những thông tin nổi bật trong ngày 25/4.

* Sáng 25/4, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp họp để triển khai các nội dung trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2025. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 25/4, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra hoạt động sản xuất, tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP Nghệ An 1), đóng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn Luxshare - ICT. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 25/4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: “50 năm thống nhất và khát vọng vươn mình”.

Thông qua gần 100 hình ảnh, tư liệu quý giá, trưng bày tái hiện sinh động một giai đoạn lịch sử hào hùng, thiêng liêng của dân tộc; tri ân những hy sinh to lớn của quân và dân Nghệ An trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, cũng như quá trình vươn mình đổi mới mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng quê hương ngày nay.

Lãnh đạo tỉnh, các ban, sở, ngành và người dân tham quan trưng bày. Ảnh: Minh Quân

* Sáng 25/4, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "50 năm chiến thắng lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1975 - 2025) và bài học từ thực tiễn tỉnh Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay".

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Ngân Hạnh

* Chiều 25/4, hòa chung không khí thi đua sôi nổi hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban Chấp hành Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức “Ngày hội đoàn viên – Tự hào một dải non sông” năm 2025. Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giàu tính giáo dục chính trị, truyền cảm hứng hành động và gắn kết đoàn viên thanh niên.

Các đoàn viên được xem bộ phim tài liệu Việt Nam: 30 ngày ở Sài Gòn. Ảnh: Quang An

* Sáng 25/4, Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh Nghệ An tổ chức bỏ phiếu thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Kết quả bỏ phiếu, các thành viên Hội đồng Thẩm định nông thôn mới tỉnh nhất trí tán thành đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Cụ thể, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về An ninh trật tự; Xã Tân Sơn, huyện Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Văn hóa; Xã Bắc Thành, huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về An ninh trật tự; Xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Chuyển đổi số.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu thẩm định công nhận 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Ảnh: Quang An

* Tại Kỳ họp thứ 20 - kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào sáng 25/4 đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An năm 2025.

Sau sắp xếp, thành phố Vinh giảm từ 33 phường, xã xuống còn 6 phường (giảm 27 phường, xã). Các phường mới sau sắp xếp lấy tên gọi là: Vinh I, Vinh II, Vinh III, Vinh IV, Vinh V và Cửa Lò.

Thành phố Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

* Năm nay, thành phố Vinh đẩy nhanh việc tuyển sinh đầu cấp trước thời điểm bỏ chính quyền cấp thành phố. Vì vậy, việc hoàn thành sẽ sớm hơn 2 tháng so với các năm trước.

Theo đó, năm nay, thành phố vẫn tiếp tục tuyển sinh theo hình thức trực tuyến với thời gian tuyển sinh từ ngày 7/6 – 10/6/2025.

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Trường Thi thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

* Ngày 25/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển ven bờ xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện và bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ thiết bị kích điện nhằm khai thác hải sản trái phép.