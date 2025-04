Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh kiểm tra hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp VSIP Chuyến làm việc thể hiện tinh thần chủ động của lãnh đạo tỉnh trong việc đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời rà soát thực tiễn để chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng, môi trường đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần Thiết kế Kiến Mộc. Ảnh: Thành Duy

Chiều 25/4, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra hoạt động sản xuất, tình hình triển khai các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP Nghệ An 1), đóng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và đại diện chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Thiết kế Kiến Mộc giới thiệu dây chuyền sản xuất đến Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác. Ảnh: Thành Duy

Tại điểm đến đầu tiên là Công ty cổ phần Thiết kế Kiến Mộc - doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ nội thất, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp tham quan khu vực sản xuất, dây chuyền chế biến và khu trưng bày sản phẩm.

Nhà máy Kiến Mộc có diện tích hơn 5.000 m², được đầu tư đồng bộ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm.

Các sản phẩm gỗ của Công ty cổ phần Thiết kế Kiến Mộc. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, công ty đã đưa nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2023 với tổng vốn đầu tư khoảng 14,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện đang tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và sử dụng các nguyên liệu gỗ keo tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người lao động, bày tỏ sự ấn tượng với không gian làm việc chuyên nghiệp, sạch sẽ và quy củ của doanh nghiệp.

Trao đổi với lãnh đạo doanh nghiệp, đồng chí Lê Hồng Vinh đánh giá cao tinh thần đầu tư bài bản, phát triển bền vững gắn với khai thác tiềm năng nguyên liệu sẵn có trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nghe giới thiệu sản phẩm nội thất của Công ty cổ phần Thiết kế Kiến Mộc. Ảnh: Thành Duy

Những doanh nghiệp nội địa như Kiến Mộc có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp, vừa tận dụng nguồn lực tại chỗ, vừa thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo và lan tỏa chuỗi giá trị trong nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để các doanh nghiệp địa phương vào đầu tư trong Khu công nghiệp VSIP; đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận chính sách, mở rộng quy mô và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Thiết kế Kiến Mộc. Ảnh: Thành Duy

Rời nhà máy Kiến Mộc, đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường dự án Luxshare - ICT 2. Dự án này thuộc chuỗi đầu tư của Tập đoàn Luxshare - ICT tại Nghệ An với tổng mức đầu tư lên đến 510 triệu USD, tập trung trong lĩnh vực sản xuất linh kiện và thiết bị điện tử.

Đại diện Tập đoàn Luxshare - ICT giới thiệu về các dự án tại Luxshare - ICT 2. Ảnh: Thành Duy

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp thị sát tiến độ thi công các hạng mục chính, lắng nghe báo cáo của đại diện doanh nghiệp và đơn vị thi công về tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và tuyển dụng lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn Luxshare - ICT. Ảnh: Thành Duy

Đại diện Tập đoàn Luxshare - ICT cho biết, dự án Luxshare - ICT 2 là một trong những hạng mục trọng điểm trong chiến lược mở rộng sản xuất của tập đoàn tại Nghệ An. Khi đi vào vận hành toàn bộ, với 5 công ty, dự án sẽ tuyển dụng thêm hàng nghìn lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm dây chuyền sản xuất tại nhà máy của Tập đoàn Luxshare - ICT. Ảnh: Thành Duy

Sau khi thị sát thực địa, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác có cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An, đơn vị phát triển hạ tầng và vận hành toàn bộ khu công nghiệp, cùng đại diện một số nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động tại đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nghe giới thiệu về hệ thống thiết bị sản xuất tại nhà máy Tập đoàn Luxshare - ICT. Ảnh: Thành Duy

Cuộc họp tập trung thảo luận đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các dự án Khu công nghiệp VSIP đang triển khai tại Nghệ An và lắng nghe, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh.