Nghệ An trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022”

Tham dự hội thảo có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và cấp huyện; các tác giả có ý tưởng và đạt giải khởi nghiệp từ năm 2018 -2021.

Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong hoạt động hội thông qua triển khai thực hiện Đề án số 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, thời gian qua, các cấp hội chú trọng tập huấn nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ hội các cấp; tập huấn nâng cao năng lực, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quản lý sử dụng nguồn vốn, gắn với phối hợp các ngành, đơn vị dạy nghề, hướng nghiệp cho hội viên, phụ nữ.

Cùng với đó, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ cũng tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hội viên có ý tưởng tham gia các cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” do các cấp hội tổ chức; tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, hội nghị tại các địa phương, như: Hội thảo “Lồng ghép giới trong lĩnh vực lao động, việc làm, nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp và bán hàng”; “Hội nghị kết nối, giải quyết đầu ra cho các mô hình, sản phẩm ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp’; Ngày hội “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp - trưng bày sản phẩm an toàn”; Hội nghị biểu dương điển hình hỗ trợ phụ nữ kinh tế, khởi nghiệp giai đoạn 2015 - 2020...

Ở phạm vi cấp tỉnh, hoạt động được coi là điểm nhấn và được tổ chức hàng năm là “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp”; qua đó khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, sức sáng tạo của phụ nữ, đồng thời tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ, các tác giả có ý tưởng khởi nghiệp khả thi kết nối thành công với các sở, ban, ngành, đơn vị, nhà tài trợ.

2.153 ý tưởng khởi nghiệp được hiện thực hóa

Kết quả từ năm 2017 đến nay, các cấp hội đã tiếp nhận 1.946 ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh sáng tạo của phụ nữ đăng ký dự thi, trong đó đã sàng lọc, xét duyệt, phân loại được 186 ý tưởng có tính khả thi gửi tham gia các cuộc thi cấp tỉnh và Trung ương.

Qua các cuộc thi đã có 31 ý tưởng lọt vào vòng chung kết và đạt giải cấp Trung ương và tỉnh. Điển hình như ý tưởng “Phát triển chuỗi giá trị thổ cẩm” của Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Hoa Ban Xanh, huyện Kỳ Sơn; ý tưởng “Áp dụng công nghệ trong sản xuất tinh bột sắn dây an toàn” của Hợp tác xã Nam Anh, huyện Nam Đàn; ý tưởng “Sản xuất và chế biến đậu phụ trên dây chuyền công nghệ hiện đại” của chị Nguyễn Thị Dung, thành phố Vinh; ý tưởng “Bột rau củ sấy lạnh LIM” của chị Hồ Thị Hợp, thành phố Vinh; “Bột ngũ cốc dinh dưỡng MANIFAM” của chị Trần Thị Thu Hằng, huyện Nghi Lộc.

Riêng năm 2022, phong trào khởi nghiệp tiếp tục được phát triển và lan toả trong các thành phần tham gia với tổng số ý tưởng gửi tham dự các cuộc thi khởi nghiệp ở các cấp tăng hơn so với những năm trước. Chất lượng các ý tưởng đã được quan tâm, đầu tư hơn, thể hiện sự sáng tạo, cải tiến trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, an toàn... và nhiều thành phần tham gia.

Trong 45 chủ thể tham gia dự thi “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022” do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức có 6 ý tưởng là doanh nghiệp; 6 ý tưởng của các hợp tác xã, tổ hợp tác; 5 ý tưởng của các phụ nữ vùng dân tộc thiểu số; 1 ý tưởng của phụ nữ khuyết tật.

Đặc biệt có 8 sản phẩm, dịch vụ đã tham gia chương trình mỗi xã 1 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Kết quả có 5 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn và trao giải; đồng thời trên cơ sở tính khả thi của các ý tưởng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã lựa chọn 29 ý tưởng tham gia cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An năm 2022” do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức và gửi 7 ý tưởng tham gia chương trình "Em - Power Woman Venture, Vì bạn là lẽ sống" do Trung tâm Vì sự Phát triển Phụ nữ Bắc Trung Bộ triển khai.

5 ý tưởng xuất sắc được trao giải năm 2022: - Ý tưởng “Dược liệu vườn nhà” của chị Đặng Thị Nga, Xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. - Ý tưởng Cà gai leo Tân Thành Green của chị Nguyễn Thị Hằng, Xã Tân Thành, huyện Yên Thành. - Ý tưởng “Thương hiệu thời trang và các sản phẩm làm từ vải vụn” của chị Trần Thị Như Hoa, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. - Ý tưởng Rượu men lá và rượu nếp cẩm truyền thống Thảo My của chị Vi Phương Thảo, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. - Ý tưởng Đưa thảo dược vùng quê vươn ra thị trường của chị Nguyễn Thị Hằng, xã Lam Sơn, huyện Đô Lương.

Trong khuôn khổ Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022, thông qua “Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong kết nối khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thành công”, nhiều kinh nghiệm trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp được chia sẻ và nhiều khó khăn, hạn chế và giải pháp được đề xuất nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp, gắn kết với việc thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh về giảm nghèo bền vững, về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn…; góp phần nâng cao năng lực kinh tế, làm chủ cuộc sống của hội viên, phụ nữ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.