Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/3 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; UBND tỉnh Nghệ An họp phiên đầu tiên sau kiện toàn, sắp xếp bộ máy; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Danh sách các điểm đăng ký, cấp biển số xe tại TP. Vinh mới nhất… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 7/3.

* Chiều 7/3, Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương quán triệt, triển khai thi hành một số luật; nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần sớm hoàn thiện, ban hành các nghị định, thông tư còn thiếu trong tháng 3/2025, chậm nhất trong tháng 4/2025 nhằm hướng dẫn và quy định chi tiết việc thực hiện các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

* Sáng 7/3, nhân kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2025) và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm và chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2025) và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 7/3, UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 2/2025.

Đây là phiên họp đầu tiên của UBND tỉnh Nghệ An sau kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Cuộc làm việc đã đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 2/2025. Theo đó, cơ bản các ngành, lĩnh vực kinh tế duy trì kết quả khá tích cực.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 của UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 2 của UBND tỉnh cho thấy, tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước Nghệ An 2 tháng đầu năm 2025 đạt 4.814 tỷ đồng, bằng 27,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 106,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa đạt 4.608 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 192 tỷ đồng và thu từ nguồn huy động, tài trợ quy hoạch 14 tỷ đồng.

Kết quả thu ngân sách của tỉnh Nghệ An 2 tháng đầu năm 2025 so với dự toán HĐND tỉnh giao và mục tiêu thực hiện năm 2025. Đồ họa: Thành Duy

* Sáng 7/3, tại Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức Khai mạc chung kết Hội thao truyền thống ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ 10.

Hội thao năm nay thu hút sự tham gia của 190 đội với hơn 700 vận động viên tham gia thi đấu các môn, gồm bóng chuyền nữ, bóng chuyền nam, cầu lông, bóng bàn.

Các đồng chí lãnh đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thao. Ảnh: Mỹ Hà

* Công an tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phân cấp cho các cơ quan cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên địa bàn thành phố Vinh, có hiệu lực từ ngày 01/03/2025.

Xem Danh sách các điểm đăng ký, cấp biển số xe tại TP. Vinh.