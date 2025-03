Kinh tế Người dân vùng biên giới Quế Phong an cư ở Pù Sai Cáng Hàng chục hộ dân của xã biên giới Thông Thụ (Quế Phong) đã bắt đầu cuộc sống mới trên khu tái định cư Pù Sai Cáng. Chính quyền địa phương đang tháo gỡ khó khăn để người dân "an cư, lạc nghiệp".

Clip: Xuân Hoàng - Quang An

Phấn khởi làm nhà mới

Có mặt tại khu tái định cư Pù Sai Cáng của xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vào những ngày đầu tháng 3, nhiều ngôi nhà đang được xây dựng với nền móng kiên cố, không khí khẩn trương, phấn khởi.

Từng gắn bó với vùng đất cũ ở bản Mường Piệt từ lúc lọt lòng, với chị Lương Thị Hoa cũng như nhiều thành viên trong gia đình, việc rời đi khiến chị không khỏi tiếc nuối bởi có quá nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, khi chính quyền vận động và thấy sự nguy hiểm trước nguy cơ sạt lở đất, cả gia đình xem đây là cơ hội để được đến nơi ở an toàn, nên lên kế hoạch tháo dỡ nhà đến khu tái định cư mới.

Gia đình chị Lương Thị Hoa những ngày này luôn có nhiều người đến giúp đỡ làm nhà. Ảnh: Quang An

Gia đình chị Hoa bốc thăm được lô đất ở số 15, có diện tích hơn 500m2. Tháng 11/2024, gia đình bắt đầu tháo dỡ nhà, vận chuyển lên tập kết nơi phần đất của mình. Sau khi ăn Tết xong, gia đình chị Hoa bắt tay vào xây dựng lại nhà. Bởi vậy, hàng ngày có đông người ra vào để giúp đỡ gia đình chị hoàn thiện ngôi nhà một cách sớm nhất.

Toàn bộ phần gỗ của ngôi nhà chính 3 gian và 2 gian bếp đều di dời từ bản cũ lên, còn phần vật liệu để làm móng nhà, thép, xi măng, táp lô… đều mua mới. Được anh em, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, đến nay ngôi nhà chính và bếp đã "kín trên, bền dưới", đang tiến hành xây tường bao.

Vật liệu dùng để xây tường nhà, bà con chủ yếu dùng viên táp lô, cát và xi măng, nên tiến độ nhanh hơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Cạnh đó là ngôi nhà gỗ của gia đình ông Lương Văn Hùng, vừa được dựng xong phần gỗ. Lúc này tổ thợ mộc đang khẩn trương rà lại từng nhát bào vào các tấm ván để thưng xung quanh. Để ngôi nhà được bền, đẹp hơn, gia đình ông Hùng đầu tư tiền mua ngói lợp cao cấp.

Với gia đình anh Vi Văn Tý ở điểm tái định cư số 2, thì nay đã thực sự an tâm trong ngôi nhà mới vừa được hoàn thành cách đây hơn 1 tháng.

Anh Tý phấn khởi: Toàn bộ số tiền gia đình tích góp được, cùng với hỗ trợ 50 triệu đồng của Nhà nước, gia đình xây ngôi nhà ống trên diện tích hơn 100m2, với tổng trị giá 180 triệu đồng, chưa kể một số công trình phụ khác, hoàn thành trong tháng 2/2025. Bây giờ 5 thành viên trong gia đình hoàn toàn yên tâm sinh sống ở đây.

Sau khi vận chuyển gỗ từ chỗ cũ lên chỗ ở mới, bà con thuê thợ mộc bào, đánh lại cho mới. Ảnh: Quang An

Ông Lương Văn Huân – Chủ tịch UBND xã Thông Thụ cho biết: Khu tái định cư Pù Sai Cáng gồm 2 điểm gần nhau (điểm 1 và điểm 2), được bố trí 33 lô đất ở, dành cho 33 hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn 2 bản: Mường Phú và Mường Piệt. Sau khi khu tái định cư hoàn thành, bàn giao cho địa phương vào giữa năm 2024, chính quyền địa phương trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân khẩn trương di dời nhà đến khu tái định cư để ổn định cuộc sống.

Điểm tái định cư số 2 của khu tái định cư Pù Sai Cáng. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến đầu tháng 3/2025, đã có 29 hộ bốc thăm nhận lô đất, trong đó 18 hộ đã và đang làm nhà ở. Số còn lại 4 hộ chưa bốc thăm nhận lô đất, xã tiếp tục vận động tuyên truyền, với phương châm không còn hộ nào sinh sống trong khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

“ Để giúp các hộ dân tháo dỡ nhà, di dời vật liệu, đồ dùng, vật dụng sinh hoạt đến nơi ở mới, chính quyền xã cắt cử lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ đến hỗ trợ mang vác, vận chuyển đồ đạc lên xe tải chở đến nơi ở mới, nhằm giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ cho bà con. Ông Lương Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ

Trong quá trình làm nhà trên khu tái định cư, các hộ dân đều có sự giúp đỡ của người dân và anh em, bạn bè. Ảnh: Quang An

Tháo gỡ khó khăn để người dân “an cư lạc nghiệp”

Theo người dân phản ánh, tại khu tái định cư Pù Sai Cáng, mọi điều kiện về hạ tầng về giao thông, điện lưới, cơ bản đã được đáp ứng để người dân xây dựng nơi ở mới. Tuy nhiên, khó khăn nhất là chưa có nước sinh hoạt. Hiện tại, bà con đang bơm nước giếng đào dưới khe suối lên, nhưng nước có mùi hôi, không thể ăn uống được.

Do đó, để có nước ăn uống, bà con phải trở lại bản cũ, cách khu tái định cư hơn 1km để chở từng can về sử dụng, không chỉ vất vả mà còn thiếu thốn. Người dân mong muốn có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ để sớm ổn định, an cư lạc nghiệp.

Mong muốn của người dân tái định cư Pù Sai Cáng là chính quyền địa phương sớm xây dựng công trình nước sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Quang An

Về giải pháp để khắc phục tình trạng không có nước sinh hoạt cho người dân tại khu tái định cư Pù Sai Cáng, ông Lương Văn Huân – Chủ tịch UBND xã Thông Thụ cho biết: Do dự án di dời 33 hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm tại xã Thông Thụ không có hạng mục nước sinh hoạt, nên hiện nay xã đang triển khai dự án cấp nước sinh hoạt thuộc nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, xã thiết kế xây dựng thêm bể chứa nước và đấu nối đường ống dẫn nước từ công trình nước cộng đồng của bản Lốc, để cung cấp nước cho khu tái định cư Pù Sai Cáng.

“Hiện tại, đơn vị thiết kế đang khảo sát vị trí xây bể nước và đường ống dẫn nước. Mục tiêu của xã là sớm hoàn thành dự án để cấp nước cho bà con trong mùa Hè tới đây”, ông Lương Văn Huân cho hay.

Khu tái định cư Pù Sai Cáng gồm 2 điểm tái định cư gần nhau. Ảnh: Xuân Hoàng