Thời sự Nghệ An thu ngân sách 4.814 tỷ đồng 2 tháng đầu năm 2025 Thông tin thu ngân sách trên được UBND tỉnh Nghệ An cho biết tại phiên họp tháng 2/2025 tổ chức vào sáng 7/3.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chủ trì có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước Nghệ An 2 tháng đầu năm 2025 đạt 4.814 tỷ đồng, bằng 27,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 106,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, thu nội địa đạt 4.608 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 192 tỷ đồng và thu từ nguồn huy động, tài trợ quy hoạch 14 tỷ đồng.

Năm 2025, dự toán thu ngân sách HĐND tỉnh giao là 17.726 tỷ đồng. Trước đó, năm 2024, Nghệ An lần đầu tiên thu ngân sách vượt mốc 25.000 tỷ đồng, với số thu đạt 25.517 tỷ đồng, bằng 160,4% dự toán và bằng 118,6% so với thực hiện năm 2023.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thu ngân sách tháng 2/2025. Ảnh: Thành Duy

Được biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu thu ngân sách đến năm 2025 đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng.

Tại Kế hoạch số 126/KH-UBND, ngày 28/2/2025 thực hiện kịch bản tăng trưởng GDRP theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8% trở lên, Nghệ An quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,5% trong năm nay theo chỉ tiêu Chính phủ giao và phấn đấu thực hiện thu ngân sách đạt 26.000 tỷ đồng.