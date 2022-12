Nghệ An vinh danh 26 'Nghệ nhân Nhân dân', 'Nghệ nhân Ưu tú' trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

(Baonghean.vn) - Năm 2022, duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu, công nghiệp, thương mại ổn định, ngành Công Thương Nghệ An góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/12, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng và tang vật (trong vụ việc phát hiện xe khách vận chuyển hơn 60kg pháo nổ) cho Công an huyện Diễn Châu xử lý theo quy định của pháp luật.