Thời sự Nghệ An vươn lên thứ 4 cả nước về Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2025 Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố số liệu kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2025, trong đó, Nghệ An tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi đứng thứ 4 cả nước về tốc độ tăng trưởng Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), vượt lên 2 bậc so với kết quả 7 tháng đầu năm.

Nghệ An đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng Chỉ số sản xuất công nghiệp trong 8 tháng 2025. Nguồn: Cục Thống kê Việt Nam. Đồ họa: Thành Duy

Theo ước tính, IIP của Nghệ An trong 8 tháng ước tăng hơn 16,4%; riêng tháng 8 tăng tới 19,54% so với cùng kỳ.

Xét theo từng lĩnh vực, công nghiệp khai khoáng tăng 18,31%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,19%.

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 27,56%; còn ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải cũng tăng 10,45% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực quan trọng giúp Nghệ An đạt được kết quả ấn tượng không chỉ đến từ các lĩnh vực truyền thống mà còn nhờ làn sóng đầu tư mới, với nhiều dự án quy mô lớn đã đi vào hoạt động.

Tiêu biểu như: Dự án Luxshare - ICT Nghệ An (151,5 triệu USD); Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng (200 triệu USD); Dự án Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) (165 triệu USD); Dự án Nhà máy khoa học, kỹ thuật kim loại Tân Việt của Công ty TNHH Khoa học, kỹ thuật kim loại Yongjin Việt Nam (125,2 triệu USD).

Để duy trì đà tăng trưởng nói chung và Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) nói riêng, UBND tỉnh Nghệ An tại phiên họp thường kỳ mới đây đã xác định tập trung đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án với tổng vốn tỷ USD sớm đi vào hoạt động.

Nổi bật như: Dự án Công ty TNHH Công nghệ chính xác Luxcase (Việt Nam) (473 triệu USD); Dự án Luxshare - ICT (Nghệ An) 2 (358,5 triệu USD); Dự án Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam (165 triệu USD).

Dự án Nhà máy Radiant Opto-Electronics Việt Nam Nghệ An (145 triệu USD); Dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina (325 triệu USD); Dự án Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (Nghệ An) (200 triệu USD);

Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang Học Vina (150 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất thanh silic đơn tinh thể và đĩa bán dẫn của Công ty TNHH công nghệ Runergy (Việt Nam) (440 triệu USD).

Không dừng lại ở việc thu hút đầu tư, Nghệ An còn chú trọng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, thúc đẩy thương mại điện tử, đồng thời, gắn phát triển thị trường trong nước với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Song song, công tác mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cũng được triển khai quyết liệt, nhằm tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm công nghiệp. Đặc biệt, việc đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt năm 2025 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để duy trì nhịp tăng trưởng.

Việc vươn lên vị trí thứ 4 cả nước về Chỉ số sản xuất công nghiệp là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục bứt phá trong giai đoạn nước rút của nhiệm kỳ, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng đạt từ 9,5 đến 10,5% trong năm nay; đồng thời, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước.