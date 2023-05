Nghệ An xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C

PV (Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ) Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Theo dự báo của cơ quan khí tượng thuỷ văn, tại tỉnh Nghệ An sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.