Pháp luật Nghệ An xử lý 171 trường hợp vi phạm tốc độ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản xử lý 545 trường hợp vi phạm, trong đó có 171 trường hợp vi phạm tốc độ.

Lực lượng chức năng rà soát phương tiện vi phạm từ hình ảnh ghi nhận qua camera. Ảnh: Đ.C

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 - 2/9), thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 545 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 436 trường hợp, thu phạt chuyển Ngân sách Nhà nước gần 680 triệu đồng.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Đ.C

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 7 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp.

Các lỗi vi phạm: Vi phạm nồng độ cồn 100 trường hợp; chạy quá tốc độ 171 trường hợp; quá tải 5 trường hợp, quá khổ 2 trường hợp…

So với cùng kỳ năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Nghệ An đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trong dịp nghỉ lễ, mật độ phương tiện tăng cao, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm… Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ cơ bản được giữ vững, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông nghiêm trọng./.