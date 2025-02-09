Thứ Ba, 2/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Nghệ An xử lý 171 trường hợp vi phạm tốc độ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Đặng Cường 02/09/2025 16:00

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản xử lý 545 trường hợp vi phạm, trong đó có 171 trường hợp vi phạm tốc độ.

34.ảnh pv
Lực lượng chức năng rà soát phương tiện vi phạm từ hình ảnh ghi nhận qua camera. Ảnh: Đ.C

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 (từ 30/8 - 2/9), thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 545 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 436 trường hợp, thu phạt chuyển Ngân sách Nhà nước gần 680 triệu đồng.

2.ảnh pv
Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Đ.C

Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 7 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 62 trường hợp.

Các lỗi vi phạm: Vi phạm nồng độ cồn 100 trường hợp; chạy quá tốc độ 171 trường hợp; quá tải 5 trường hợp, quá khổ 2 trường hợp…

So với cùng kỳ năm 2024, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Nghệ An đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Trong dịp nghỉ lễ, mật độ phương tiện tăng cao, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm. Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm… Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ cơ bản được giữ vững, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông nghiêm trọng./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

Video vi phạm giao thông từ người dân - kênh hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Nghệ An

Video vi phạm giao thông từ người dân - kênh hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Nghệ An

Đọc tiếp

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

3 lưu ý về tài khoản giao thông, chủ ô tô cần biết

Video vi phạm giao thông từ người dân - kênh hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Nghệ An

Video vi phạm giao thông từ người dân - kênh hỗ trợ hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Nghệ An

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Nghệ An xử lý 171 trường hợp vi phạm tốc độ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO