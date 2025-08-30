Pháp luật Nghệ An xử lý dứt điểm gần 24.000 hồ sơ lái xe tồn đọng Sau thời gian gián đoạn do chuyển giao công tác sát hạch lái xe, gần 24.000 trường hợp hồ sơ tồn đọng tại Nghệ An đã được tổ chức thi xong. Việc tổ chức sát hạch trở lại không chỉ giúp người dân tháo gỡ khó khăn trong kế hoạch cá nhân và công việc, mà còn đảm bảo quyền lợi chính đáng sau nhiều tháng chờ đợi.

Niềm vui sau gần nửa năm chờ đợi

Anh Trần Văn Hậu (32 tuổi), nhân viên văn phòng tại phường Thành Vinh đã hoàn tất khóa học lái xe từ cuối năm nhưng phải chờ hơn nửa năm mới nhận được lịch sát hạch. Thời gian chờ đợi dài khiến anh lo lắng kiến thức bị mai một, kỹ năng lái xe mất đi sự thuần thục mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch cá nhân, đặc biệt là mong muốn sớm có bằng để lái xe đưa đón con đi học những ngày mưa gió và chủ động hơn trong công việc.

Học viên chờ thi sát hạch được tổ chức tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Anh chia sẻ: “Tôi đã lên kế hoạch từ sớm, nhưng do quá trình chuyển giao quản lý, lịch thi bị trì hoãn suốt nhiều tháng. Khi nhận được cuộc gọi báo lịch sát hạch, tôi như trút bỏ được gánh nặng, tôi xin nghỉ phép để ôn luyện lại”. Đêm trước ngày thi, anh gần như mất ngủ vì hồi hộp, nhưng cũng rất vui mừng khi cuối cùng đã đến chặng cuối của hành trình dài. Sau khi hoàn thành bài thi, anh không giấu nổi niềm vui, chia sẻ trên mạng xã hội: “Cuối cùng cũng đến lượt! Gần nửa năm chờ đợi, giờ chỉ mong thi xong để có bằng tự tin ra đường!”. Anh còn chụp ảnh lưu niệm cùng bạn thi với nụ cười rạng rỡ, gọi đó là “niềm vui lớn nhất trong năm nay”.

Anh Nguyễn Quốc Bảo, trú tại phường Vinh Hưng, đã hoàn thành khóa học lái xe hạng B2 từ đầu năm, nhưng phải chờ gần nửa năm mới nhận được lịch thi sát hạch. Trong thời gian chờ đợi, anh chỉ làm phụ xe, thu nhập bấp bênh và không thể đăng ký chạy xe dịch vụ chính thức vì chưa có bằng lái. “Tôi học lái xe để làm nghề, nên việc chờ đợi lâu khiến tôi rất sốt ruột. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mất thu nhập”, anh bày tỏ. Khi trung tâm thông báo lịch thi vào đầu tháng 8, anh bỏ làm phụ việc để ra sân tập ôn luyện kỹ năng. Anh chia sẻ: “Có bằng lái là tôi có thể đứng tên xe, đăng ký chạy dịch vụ, chủ động công việc và thu nhập. Tôi đã chờ cơ hội này rất lâu”. Với anh, việc được sát hạch không chỉ là kỳ thi, mà còn là bước đầu tiên để xây dựng sự nghiệp và hỗ trợ gia đình.

Học viên làm thủ tục phần thi lý thuyết. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Với những học viên lớn tuổi, việc được thi sát hạch sau thời gian chờ đợi càng mang ý nghĩa đặc biệt. Bác Lê Văn Thắng, 56 tuổi, trú tại xã Nghi Lộc, đã đăng ký học lái xe với mong muốn tự lái ô tô đưa vợ đi khám bệnh mà không phải thuê xe ngoài. Dù tuổi đã cao, bác vẫn nghiêm túc học lý thuyết và luyện tập lái xe hàng ngày, bất chấp thời tiết nắng nóng.

Quá trình chuyển giao quản lý khiến kỳ thi bị hoãn nhiều tháng, làm bác lo ngại sức khỏe sẽ không đủ để tiếp tục hoặc phải học lại từ đầu. Vì vậy, khi được thông báo lịch thi vào tháng 8, bác xúc động đến nghẹn lời. Sau khi thi đậu, bác cầm tờ giấy báo kết quả với nét mặt rạng rỡ: “Tôi mừng đến rơi nước mắt. Mọi cố gắng mấy tháng qua cuối cùng cũng được đền đáp”. Với bác, tấm bằng lái không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì, kiên định để chăm sóc tốt hơn cho gia đình.

Đổi mới công tác sát hạch giấy phép lái xe

Từ ngày 01/3/2025, công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) chính thức chuyển giao từ ngành Giao thông vận tải sang lực lượng Công an. Tại Nghệ An, đây là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm được Công an tỉnh tiếp nhận và chỉ đạo triển khai quyết liệt.

Giám sát phần thi sa hình tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số 1 Nghệ An. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng (trước đây là Sở Giao thông vận tải) tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ sát hạch viên, đồng thời, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị nhằm đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ người dân.

Tuy nhiên, do quá trình chuyển giao kéo dài, công tác sát hạch bị gián đoạn gần 2 tháng, dẫn đến tồn đọng gần 24.000 hồ sơ học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nhưng chưa được dự thi. Trước áp lực lớn này, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường sát hạch viên để tổ chức sát hạch liên tục, không kể ngày lễ và thứ Bảy, Chủ nhật.

Điểm đổi mới đáng chú ý trong quy trình sát hạch do CSGT triển khai là theo Thông tư 12/2024/TT-BCA, thí sinh không bị loại ngay nếu trượt phần thi lý thuyết đầu tiên. Học viên được phép thi tất cả 4 phần thi trong cùng 1 ngày (lý thuyết, mô phỏng tình huống, sa hình và đường trường), nếu trượt phần nào sẽ thi lại phần đó. Quy định mới này mặc dù tạo áp lực lớn hơn cho đơn vị tổ chức cũng như cơ quan Công an trong quá trình sát hạch, nhưng lại giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính của lực lượng Công an với phương châm: “Lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Ngoài ra, sau khi thi đậu, người dân sẽ nhận được thông báo cập nhật thông tin giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID. Việc cập nhật yêu cầu công dân phải có tài khoản định danh mức độ 2. Công an tỉnh cũng phối hợp xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hiển thị dữ liệu GPLX trên ứng dụng.

Người dân cũng có thể tra cứu, xuất trình GPLX điện tử qua trang https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn hoặc ứng dụng VneTraffic (bỏ), các hình thức này có giá trị pháp lý tương đương GPLX vật lý. Lực lượng tuần tra, kiểm soát được trang bị thiết bị kiểm tra trực tuyến nhằm đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện khi kiểm tra giấy phép.

Sát hạch viên hướng dẫn học viên trước khi vào phần thi đường trường. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

CSGT Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác trước các đường link lạ và các cuộc gọi giả mạo Công an nhằm tránh bị lừa đảo. Mọi thủ tục liên quan đến sát hạch, cấp đổi GPLX chỉ được thực hiện chính thức qua cổng dịch vụ công, Phòng CSGT hoặc qua các thông báo chính thức của cơ quan chức năng. Đối với các học viên mới, sau khi dự sát hạch có thể liên hệ đơn vị đào tạo nơi học viên đăng ký học lái xe để đề nghị cung cấp số GPLX, phục vụ việc tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An qua hotline: 0692906768 hoặc gửi tin nhắn đến Fanpage chính thức Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời khi gặp vướng mắc.