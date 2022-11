Nghệ An: Xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân tuyên truyền, sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cần thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của lực lượng công an, thường xuyên kiểm tra các cơ sở có hành vi tuyên truyền, sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại cho người bị chó, mèo cắn.

Sở Y tế Nghệ An vừa có công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại và hạn chế tình trạng sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại trên địa bàn tỉnh gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Phòng Y tế và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh.

Công văn cho biết: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại, gồm: 1 trường hợp ở Nam Đàn; 1 trường hợp ở Thanh Chương; 2 trường hợp ở Quỳ Hợp và 1 trường hợp ở Thái Hòa. Kết quả điều tra các trường hợp tử vong cho thấy hầu hết do phát hiện muộn, bệnh nhân không đi tiêm phòng và có tình trạng sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại.

Trước tình hình này, Sở Y tế Nghệ An đề nghị phòng Y tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 766 QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030; tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở điều trị bệnh dại cho người bị chó, mèo cần bằng thuốc Nam trên địa bàn.

Tham mưu chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã,phường,thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành với sự tham gia của lực lượng công an tổ chức thường xuyên kiểm tra các cơ sở có hành vi tuyên truyền, sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại cho người bị chó, mèo cắn; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng thuốc Nam để điều trị bệnh dại gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân (nếu có).

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện hướng dẫn phòng, chống bệnh dại trên người theo quy định tại Quyết định 1622/QĐ-BYT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn giám sát phòng, chống bệnh dại; tăng cường chỉ đạo công tác giám sát, phát hiện bệnh dại trên người, thực hiện báo cáo ca bệnh nghi dại, báo cáo số người tiêm vắc xin phòng dại ở các tuyến; tăng cường thực hiện tiêm vắc xin phòng dại, giám sát ca bệnh dại trên người, theo dõi, quản lý những người tiêm vắc xin dại; tập huấn, đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế dự phòng về khám và tư vấn, xử lý vết thương khi bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, giám sát và quản lý người bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, kỹ thuật tiêm phòng... Tổ chức các chiến dịch truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về bệnh dại và cách chống bệnh dại trên người và động vật.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã và thành phố Vinh đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho người dân tại cộng đồng về bệnh dại; các biện pháp phòng tránh, xử lý khi bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn; lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng dại; tăng cường công tác giám sát, phát hiện bệnh dại trên người, thực hiện báo cáo ca bệnh nghi dại, báo cáo số người tiêm vắc xin phòng dại theo quy định…