Giáo dục Nghệ An yêu cầu chưa phê duyệt việc thu xã hội hóa giáo dục cho năm học 2025-2026 Đây là chỉ đạo mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong năm học 2025-2026 nhằm ổn định trường lớp trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Trả lời Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trong sáng 21/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở vừa có văn bản gửi các địa phương và các đơn vị trực thuộc về việc phối hợp chỉ đạo, triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học và quản lý thu, chi.

Theo đó, trong thời điểm đầu năm học, khi quy mô trường lớp, số lượng học sinh, phòng học, nhu cầu cơ sở vật chất... chưa ổn định, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chưa phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục chưa được phép tự ý vận động, thu nhận, hoặc triển khai các khoản tài trợ, đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

Trường THPT Kỳ Sơn, xã Mường Xén triển khai họp phụ huynh đầu năm học mới. Ảnh: CSCC

Để kịp thời chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các vụ việc thu, chi trái quy định trong các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện và đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã cần quan tâm chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khoản thu, chi năm học 2025-2026.

Về phía Sở cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những tập thể và cá nhân cố tình thực hiện trái các quy định của Nhà nước, phố biến không đúng chủ trương, hoặc đặt ra các khoản thu trái với quy định hiện hành.

Trước đó, khoản thu xã hội hóa là khoản thu tự nguyện và thường được các nhà trường triển khai vào đầu năm học mới.

Việc tạm dừng thu xã hội hóa nhằm ổn định lại quy mô trường lớp sau thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Mỹ Hà

Theo quy định, trước khi triển khai, Sở yêu cầu các nhà trường phải đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, danh mục đầu tư, đời sống người dân trên địa bàn... để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ.

Trước khi thu, đối với bậc mầm non đến THCS, kế hoạch triển khai phải được UBND xã, phường phê duyệt; đối với các trường THPT và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc Sở phải được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt./.