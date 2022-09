Nghề 'hot' kiếm tiền triệu mỗi đêm mùa Trung thu

(Baonghean.vn) - Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết Trung thu song hiện tại, các đội múa lân sư rồng trên địa bàn thành phố hầu như đã kín lịch, có nhiều đội không dám nhận thêm “sô” vì sợ chạy không kịp. Có những nhóm, trong 2 ngày 14,15 tháng Tám âm lịch phải chạy đến 15 show diễn…

Từ giữa tháng Bảy âm lịch, anh Hồ Quang Chính (đường Nguyễn Công Trứ, Thành phố Vinh) đã bắt đầu nhận các cuộc gọi đặt lịch múa lân phục vụ Tết Trung thu. Gần 20 năm làm dịch vụ múa lân sư rồng nhưng theo anh Chính cho biết, Tết Trung thu năm nay, nhu cầu người dân tăng gấp nhiều lần so với các năm trước đó. 4 đội múa lân của anh đều đã kín lịch từ mồng Hai tháng Tám đến hết đêm Rằm. Có những ngày cao điểm (từ sau mồng 10 đến 15/8 âm lịch, có đến 13-15 show/ngày).

“Phải từ chối bớt chứ không thể nhận hết được, không đủ sức, không đủ thời gian để chạy show. Đối với những đơn vị ở các huyện, chúng tôi chỉ nhận biểu diễn từ mồng 2 đến mồng 10, chứ sát ngày không thể theo kịp. Hai năm trước do dịch nên Tết Trung thu không tổ chức, năm nay, mọi thứ đã quay về trạng thái bình thường, Tết Trung thu được tổ chức khá rầm rộ và hầu như đơn vị nào cũng mời đội múa lân về phục vụ các cháu”.

Những ngày này, các đội múa lân của anh Hồ Mạnh Hùng (phường Trường Thi, TP.Vinh) cũng chạy đua với thời gian để phục vụ các cơ quan, đơn vị tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu. Hơn 20 thành viên trong đội đã tăng cường tập luyện 2 tháng nay, bổ sung thêm các bài múa mới, thêm các động tác khó để tạo hứng thú, độc lạ cho khán giả; ngoài ra, anh cũng đầu tư thêm trang phục, đạo cụ để phục vụ mùa trăng 2022.

Anh Hồ Mạnh Hùng cho biết: “Năm nay, nhu cầu múa lân nhân dịp Tết Trung thu tăng gấp 3-4 lần so với các năm trước. Giá cả cũng biến động nhẹ, theo đó, mỗi show múa lân có thời lượng từ 10-20 phút thì có mức giá khoảng 3-5 triệu đồng, tùy yêu cầu của khách hàng.

Ví như một tiết mục múa lân gồm 2 lân, 2 trống, 1 ông địa, 1 chập cheng có giá từ 2 - 4 triệu đồng hay tiết mục 3 lân, 2 trống, 1 ông địa, 1 chập cheng lại có giá 6 triệu đồng...".

Càng sát ngày Tết Trung thu, hoạt động của các đội lân sư càng sôi động. Đặc biệt, trong 2 đêm 14, 15/8 âm lịch, ghi nhận cho thấy, lịch đặt hàng của các đội đều đã kín, không thể nhận thêm khách. “Dịp lễ Quốc khánh đến Rằm Trung thu, lịch biểu diễn của chúng tôi dày đặc. Nhiều nhất là phục vụ biểu diễn tại các khu dân cư, các địa điểm công cộng. Mỗi tối, một đội cũng thu về được khoảng 7 - 10 triệu đồng, cũng có những hôm lên đến 20-25 triệu đồng, chia ra mỗi thành viên cũng “bỏ túi” 1,5-2 triệu đồng”, anh Hồ Quang Chính cho biết thêm.

Hiện nay, ngoài các dịp lễ hội, thì tại nhiều sự kiện như: Khai giảng năm học mới, khai trương cửa hàng, động thổ, khánh thành công trình, mừng tân gia, cưới hỏi, sinh nhật, tế tổ các dòng họ… đều có nhu cầu múa lân để tạo nên sự sôi nổi, hấp dẫn. Do đó, nghề múa lân sư rồng ngày càng “có đất” làm ăn, trở thành kế mưu sinh của nhiều người, thu hút rất đông người trẻ tham gia.

Em Trần Hưng Huy (phường Cửa Nam, thành phố Vinh) cho biết: “Em tham gia đội múa lân được 2 năm nay, ban đầu chỉ là đi phụ, đi theo đoàn vì đam mê sự sôi động. Nhưng từ đầu năm đến nay, khi được vào múa chính, mỗi lần theo đoàn đi diễn 1 show như vậy cũng được 200.000 đồng, có những tháng đi múa 20-30 sự kiện, cũng có thu nhập khoảng 3-4 triệu đồng. Đây không phải là nghề chính của em nhưng lại cho em mức thu nhập khá cao”.

Do nhu cầu ngày càng cao nên những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Vinh nhiều đội múa lân chuyên và không chuyên được thành lập, họ hoạt động tự do hoặc thông qua các công ty, đơn vị tổ chức sự kiện. Do đó, việc cạnh tranh giữa các đoàn múa lân sư cũng gay gắt hơn trước.

Nghề múa lân phát triển cũng tạo điều kiện để dịch vụ cho thuê trang phục, đạo cụ, đầu lân rồng... "nở rộ". Nếu như trước đây, các loại đầu lân, rồng, mặt nạ ông địa, giày, dép... các đội múa lân phải đặt mua từ Huế hoặc từ Thành phố Hồ Chí Minh với giá đắt đỏ thì nay, ở quanh chợ Vinh đã hình thành các điểm bán, cho thuê trang phục, đạo cụ múa lân.

Chị Trần Thị Phương Oanh, chủ một cơ sở cho thuê đồ lân sư rồng chợ Vinh cho biết: "Nếu đầu tư đầy đủ trang phục, đạo cụ cho 1 đội lân 5-7 người tốn khoảng 20-25 triệu đồng. Đối với các đội chuyên nghiệp thì việc đầu tư đó là xứng đáng song nếu các đội tự phát, chỉ biểu diễn mỗi dịp Tết Trung thu thì việc thuê mượn luôn là lựa chọn tối ưu. Từ đầu tháng Tám đến nay, đơn thuê trang phục, đạo cụ lân sư rồng của chúng tôi khá nhiều, nhất là từ các xã, huyện...".