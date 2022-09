Khái niệm “nghỉ hưu sớm” và “tự do tài chính” đang ngày càng được nhiều người nhắc đến. Tự do tài chính là trạng thái nguồn tiền đủ để chi trả cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày như sinh hoạt cơ bản, giải trí, sở thích riêng của mỗi người… Việc đưa ra các quyết định tài chính không bị chi phối bởi tiền. Thực tế, ngày càng có nhiều người trẻ trên dưới 30 tuổi đạt được tự do tài chính từ rất sớm. Thành quả của họ đến từ sự nhanh nhạy trong đầu tư (đất đai, chứng khoán, tiền số…), hiểu biết về tài chính và có thể là thêm một chút may mắn. Theo một chuyên gia, để đạt được trạng thái tự do tài chính thì công thức tham khảo là: Số tiền mà bạn chi tiêu trong 1 năm x 35 lần = Số tiền bạn cần có để nghỉ hưu sớm.

Kịch bản thường thấy ở những người trẻ nghỉ hưu sớm là họ đã có nhiều năm làm việc cật lực, nên khi đạt “đỉnh” tài chính, họ thỏa mãn và buông gánh nặng công việc xuống. Họ làm tất cả những điều mơ ước trước đó mà chưa có điều kiện làm. Song nhiều người chưa hình dung đến viễn cảnh khi đã sống trong mơ ước rồi thì mơ ước đó sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực nhàm chán. Chưa kể đến trường hợp rủi ro khó lường, khiến “đỉnh” tài chính bị rơi tự do, tác động mạnh mẽ đến kế hoạch an nhàn trong tương lai.