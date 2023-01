Nghĩa Đàn nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới thực hiện tốt các mục tiêu đề ra

Kết thúc năm 2022, huyện Nghĩa Đàn có 17/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Tập trung phát triển kinh tế

Bước vào năm 2022, các cấp ủy, chính quyền ở huyện Nghĩa Đàn tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, gắn với khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Cùng đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.

Tinh thần đoàn kết, phối hợp thực hiện trên tất cả các lĩnh vực đem lại kết quả đáng khích lệ cho địa phương; đó là: Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm bình quân năm 2022 ước đạt 14,81%, vượt so với Nghị quyết HĐND huyện (14% - 14,5%) và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIX (13,94%); Giá trị gia tăng bình quân ước đạt 71,9 triệu đồng/người/năm, vượt so với Nghị quyết HĐND huyện (69-70) và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIX; Thu ngân sách ước đạt 230.000 triệu đồng, vượt 56,91% Nghị quyết HĐND huyện giao và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIX; Xây dựng nông thôn mới dự kiến 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt so với Nghị quyết HĐND huyện và vượt so với Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIX…

Những con số đó minh chứng cho sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong tập trung triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2022, trọng tâm là triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm và nhiệm kỳ. Quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ nghe và cho ý kiến về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ đó, nhiều giải pháp sát, đúng được thống nhất chỉ đạo thực hiện, vừa đôn đốc đảm bảo tiến độ, vừa xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển.

Với tinh thần đó, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn tiếp tục đồng hành với người dân, doanh nghiệp tăng tốc trong đầu tư sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư… Năm 2022, huyện Nghĩa Đàn đã thu hút 5 dự án với tổng mức vốn đăng ký đầu tư là 310.700 triệu đồng. Lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp từng vùng, miền, đồng hành với người dân tăng giá trị kinh tế hộ. Nông dân các địa phương thi đua xây dựng thêm 25 vườn chuẩn, nâng tổng số vườn chuẩn trên địa bàn huyện lên 44 vườn. Cùng đó, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường được các cấp, ngành và nhân dân chung tay thực hiện đạt kết quả tích cực và có nhiều khởi sắc, tạo khí thế mới trong các tầng lớp Nhân dân…

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Quá trình chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đôn đốc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy các cấp kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, có chất lượng, Huyện ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện tăng cường công tác giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, nâng cao đạo đức công vụ trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Trong năm 2022, huyện Nghĩa Đàn đã có nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới” gắn với Đề án số 01-ĐA/HU, ngày 7/7/2021 của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, trước hết là từ chi bộ giai đoạn 2021 - 2025”.

Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trong xử lý công việc.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh giám sát thường xuyên, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nhiệm vụ giám sát theo chuyên đề. Qua đó, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; phát hiện, biểu dương những điển hình tốt; kịp thời uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên.