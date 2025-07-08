Chọn chuyên mục Nghĩa tình nơi đầu nguồn sông Nậm Mộ Nhiều đời nay, sông Nậm Mộ vẫn hiền hoà, mang theo lượng thuỷ sản dồi dào, nuôi sống cư dân Việt, Lào sống hai bên bờ... Nhưng mới đây, trong ngày 21-22/7, ảnh hưởng cơn bão số 3 đã làm mưa như trút nước, dòng sông ấy đã dâng trào “giận dữ”, xâm chiếm bản làng, gây sạt lở nhiều tuyến đường trọng yếu.

Cán bộ xã cùng dân chống lũ

Dòng sông Nậm Mộ gây sạt lở tuyến đường 543D. Ảnh: Đình Tuyên



Nậm Mộ là một dòng sông có khởi nguồn từ việc hợp lưu nhiều dòng suối của đất nước Lào, trong đó dòng chính bắt nguồn từ sườn Tây Nam dãy núi Puxailaileng. Nậm Mộ chảy vào Việt Nam ở khu vực xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An. Sông chảy thêm 80 km nữa rồi gặp gỡ dòng Nậm Nơn và trở thành dòng sông Lam.

Cán bộ xã Mường Típ lập rào chắn ngăn chặn người dân qua lại khu vực nguy hiểm trong mưa lũ. Ảnh: PTHT

Theo các cán bộ xã Mường Típ: Câu chuyện dòng sông Nậm Mộ cuồng nộ thực ra đã được dự báo từ trước. Nhận định bão số 3 và hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa lớn trên địa bàn, Đảng uỷ, UBND xã đã sớm họp bàn để chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai. Trong sáng ngày 21/7, khi mưa bắt đầu nặng hạt, xã đã tổ chức 2 đoàn công tác đi về các bản có nguy cơ ngập lụt, sạt lở như Sốp Phe, Ta Đo để vận động người dân di dời, tránh trú về các điểm an toàn.

Cán bộ xã Mường Típ vận động người dân bản Sốp Phe di dời khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: PTHT

Mưa không ngừng nghỉ. Ngày 22/7, nước sông dần lên cao, cuộn xiết đe doạ sự an toàn của Trường Mầm non, Trường tiểu học Mường Típ (ở bản Ta Đo) nằm ngay cạnh dòng Nậm Mộ. Các cán bộ xã và nhiều lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ các nhà trường vận chuyển nhiều trang thiết bị dạy học lên tầng 2 (tuy nhiên sau đó tầng 2 trường mầm non cũng bị nước ngập); 3 tấn gạo của trường cũng được di dời đến nơi an toàn.

Nước sông Nậm Mộ dâng cao dần nhấn chìm Trường Mầm non xã Mường Típ. Ảnh: PTHT

Người dân bản Ta Đo không ý thức rõ về sự bất thường, những hiểm nguy từ dòng Nậm Mộ, vẫn điềm nhiên lội mưa tràn ra bờ dòng sông vớt gỗ, củi trôi về. Đảng uỷ, UBND xã Mường Típ phải lập đoàn xuống tuyên truyền, vận động; cử 2 cán bộ là anh Lưu Huy Đôn - Phó Trưởng phòng Kinh tế và anh Moong Văn Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công bám trụ ở lại để canh, ngăn chặn người dân thực hiện các hành vi nguy hiểm nêu trên. Và chính 2 cán bộ xã này đã phối hợp cùng các cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng Tha Đo (cách bản 500m) hỗ trợ người dân bản di dời khỏi cơn lũ quét.

Trận lũ quét khiến bản Ta Đo bị vùi lấp, tan hoang. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Seo Phò Dung kể về giây phút lũ quét tràn về bản Ta Đo. Clip: Đình Tuyên

Bản Ta Đo có 68 hộ thì có 7 hộ dân bị cuốn trôi nhà cửa, sập hoàn toàn; 2 nhà bị hư hỏng nặng không sử dụng được và 19 hộ dân có nhà bị hư hỏng vừa và nhẹ; 37 hộ dân khác bị ngập... Nhiều hộ gia đình trong bản đã mất sạch tài sản, song may mắn là không có thiệt hại về người.

Ông Seo Phò Dung thẫn thờ khi nhà cửa gia đình đã bị vùi lấp. Ảnh: Đình Tuyên

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Ải hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ. Ảnh: Đình Tuyên

Trưa ngày 23/7, nước lũ rút dần. Cán bộ xã, các lực lượng vũ trang và nhân dân xã Mường Típ cùng nhau lao vào công tác khắc phục hậu quả. Từ việc dọn dẹp đất đá, nhà cửa, thông đường, tìm lại tài sản cho người dân cho đến việc ghi lại những hình ảnh để thông tin, kêu gọi sự cứu trợ... ai cũng ngập chìm trong bùn đất. Khi công việc dọn dẹp đã phần nào tươm tất thì ngày 27/7, bản Ta Đo một lần nữa lại hứng chịu thêm 1 trận lũ quét. Nhìn những thành quả mấy ngày trời lại bị bùn đất vùi lấp, nước mắt ai cũng dâng trào. Thế nhưng, sau tất cả, cán bộ và nhân dân xã lại quyết tâm, động viên nhau đứng dậy làm lại từ đầu.

Đơn vị Hạt Quản lý đường tỉnh 543D huy động máy móc khắc phục điểm sạt lở. Ảnh: Đình Tuyên

Có những câu chuyện hết sức cảm động về các cán bộ Đảng uỷ, UBND xã Mường Típ trong trận mưa lũ lịch sử này. Ở Mường Típ, 15 cán bộ xã có nhà ở xã Mường Xén, Hữu Kiệm bị ảnh hưởng mưa lũ, với nhiều mức độ khác nhau. Thế nhưng, cả 15 cán bộ xã này đều kiên quyết bám trụ ở lại để giúp dân vượt qua thiên tai, không một ai rời vị trí.

Cán bộ xã Mường Típ phân phối quà cho các hộ dân bị thiên tai. Ảnh: PTHT

Anh Ốc Văn Thái - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Típ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: 3 tấn gạo cứu được từ Trường Mầm non xã, xã Mường Típ đã chia đều, chia hết cho người dân bị nạn. Về phần mình, cán bộ xã mỗi ngày ăn 3 gói mì tôm, cộng thêm ít rau dại kiếm được sau đồi để có sức khuân vác, đào bới giúp dân.

Sẻ chia yêu thương

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Mường Típ và các lực lượng chức năng về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Trận lũ lịch sử này đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho miền Tây Nghệ An nói chung và xã Mường Típ nói riêng. Ngay sau trận lũ, ngày 25/7, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác của tỉnh đã vượt qua các điểm sạt lở, đường bị chia cắt vào kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ người dân xã Mường Típ khắc phục hậu quả. Cũng trong ngày, máy bay của Bộ Quốc phòng cũng đã thả hàng cứu trợ cho người dân Mường Típ ở bản Vàng Phao. Tiếp đó, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và nhóm thiện nguyện Niềm Tin cũng đã về Mường Típ động viên và trao hỗ trợ cho đồng bào bị thiên tai...

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và Nhóm thiện nguyện Niềm Tin trao quà hỗ trợ người dân xã Mường Típ. Ảnh tư liệu: Phan Hậu

Những hình ảnh về sự mất mát của xã Mường Típ, miền Tây Nghệ An và sự trách nhiệm, tận tuỵ của cán bộ tỉnh Nghệ An cùng dân chống lũ lụt đã lay động trái tim của nhiều người dân trong và ngoài nước. Đã có rất nhiều người trực tiếp tham gia quyên góp, ủng hộ để khắc phục hậu quả thiên tai; có khá nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thiện nguyện đã vượt qua khó khăn để đến chia sẻ với người dân vùng thiên tai.

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 tổ chức cứu trợ cho người dân xã Mường Típ. Ảnh: PTHT

Chị Phan Thị Hồng Thơm - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ nhớ rất rõ từng đoàn thiện nguyện đã đến với bà con. Chị Thơm kể: Đoàn đầu tiên về hỗ trợ cho người dân xã là Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 (Quân khu 4) vào ngày 26/7. Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 đã gánh hàng cứu trợ, đi bộ 7 km, vượt qua các điểm sạt lở, theo hướng xã Na Loi sang... Ngày 28/7, Đoàn thiện nguyện ở tỉnh Đắk Lắk đã mang theo 30 tấn hàng, theo đường 543D hướng từ xã Mường Xén vào. Đây là đoàn đầu tiên vào theo hướng này, họ trao quà cho người dân suốt đêm.

Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 gánh hàng, đi bộ 7 km vào cứu trợ cho người dân xã Mường Típ. Ảnh: PTHT

Những ngày này, Mường Típ ngập tràn trong sự yêu thương chia sẻ. Anh Nguyễn Hữu Thành, Trưởng đoàn thiện nguyện Tuổi trẻ Đô Lương có mặt và trao quà tại bản Ta Đo tâm tình: “Nhìn những hình ảnh mất mát của bà con, chúng em thương quá nên đã kêu gọi thanh niên trong huyện cùng đóng góp để mua lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm giúp đỡ bà con. Chúng em rất vui khi được hỗ trợ đồng bào mình vượt qua khó khăn”.

Đoàn thiện nguyện Tuổi trẻ Đô Lương có mặt và trao quà tại bản Ta Đo. Ảnh: Đình Tuyên

Gặp gỡ tại trụ sở UBND xã Mường Típ, chị Phạm Thị Hoa, Trưởng nhóm thiện nguyện về từ tỉnh Ninh Bình cho hay: Biết tin miền Tây Nghệ An bị lũ lụt, anh chị em chúng tôi 16 người đã đứng ra kêu gọi ủng hộ và có rất nhiều người tham gia. Rất cảm động là có người phụ nữ dẫu hoàn cảnh khó khăn, nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách vẫn tích cực tham gia. Chị này gửi tiền vào tài khoản 4 lần, một lần là 5.000 đồng, 3 lần sau lần lượt là 10.000, 20.000, 30.000 đồng. Được biết, đây là số tiền chị tiết kiệm được mỗi ngày đi chợ. Đoàn chúng tôi di chuyển từ 11 giờ đêm ngày 5/8, vào Mường Típ lúc 11 giờ trưa ngày 6/8 mang theo 81 phần quà, mỗi phần quà trị giá trên 1 triệu đồng để vào hỗ trợ người dân.

Đoàn bác sĩ Alobacsi khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân bản Ta Đo. Ảnh: Đình Tuyên

Trong ngày 6/8, được sự cho phép của Sở Y tế Nghệ An, đoàn công tác của kênh Alobacsi với 5 bác sĩ cũng đã phối hợp cùng quân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4, y, bác sĩ Trạm Y tế Mường Típ thực hiện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Chị Thái Dung, đại diện nhóm Alobacsi cho biết: Trong đợt này, đoàn sẽ cố gắng thực hiện khám bệnh, cấp thuốc cho khoảng 500 người miền Tây Nghệ An. Tổng giá trị thuốc và quà là trên 600 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Mường Típ trao quà cứu trợ cho người dân bản Na Mương của nước bạn Lào. Ảnh: Vi Văn Sơn

Nhận được nhiều sự yêu thương nhưng Mường Típ không giữ riêng cho mình. Sáng ngày 31/7, khi nhận được tin, có một số người dân thuộc bản Na Mương của nước bạn Lào liều mình bơi qua sông Nậm Mộ để sang nhờ cứu trợ, đồng chí Vi Thị Quyên - Bí thư Đảng uỷ xã Mường Típ đã đến gặp, chia sẻ các phần quà gồm lương thực, nhu yếu phẩm (do các cơ quan cơ quan, tổ chức hỗ trợ) giúp người dân nước bạn vượt qua khó khăn.

Ca nô chở người dân nước bạn cùng quà cứu trợ trở về bản Na Mương. Ảnh: Vi Văn Sơn

Được biết, trong trận lũ này, bản Na Mương cũng bị thiệt hại nặng nề. Sau 10 ngày cô lập, sống trong cảnh thiếu thốn đủ bề, người dân bản đã liều mình vượt qua sông nhờ những người bạn, anh em Việt Nam ở sát biên giới hỗ trợ.

Cuộc sống hồi sinh, bình yên trở lại

Các cô giáo Trường Mầm non xã Mường Típ khắc phục hậu quả lũ lụt, chuẩn bị bước vào năm học mới. Ảnh: Đình Tuyên

Gần 2 tuần sau cơn lũ lịch sử, Mường Típ bây giờ vẫn còn ngổn ngang bùn đất, sạt lở. Tuy nhiên, với sự nỗ lực hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, đường giao thông đã có thể đi lại được, người dân không còn lo cái ăn, cái mặc. Niềm tin về một cuộc sống bình yên lớn hơn bao giờ hết.

Chị Phan Thị Hồng Thơm - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ chia sẻ hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai của xã trong thời gian tới. Clip: Đình Tuyên

Chị Phan Thị Hồng Thơm - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ kể: Ngày 29/7, trong mưa lũ, cán bộ trạm y tế xã đã giúp đỡ mẹ con sản phụ P.T.H (22 tuổi, trú ở bản Ta Đo) sinh nở an toàn bên vệ đường khi đang cố gắng đi bộ đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn. Trước đó, nhà sản phụ P.T.H đã bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi sinh nở an toàn, chúng tôi đã hỗ trợ gia đình sản phụ có nơi ở, đầy đủ lương thực cũng như điều kiện chăm sóc y tế... Trong nghịch cảnh, sự sống ở Mường Típ vẫn vươn mình mạnh mẽ. Chúng tôi luôn cảm ơn và tin tưởng với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, Mường Típ sẽ sớm ổn định, bình yên sớm trở lại.

Cán bộ Trạm Y tế xã Mường Típ giúp sản phụ P.T.H "mẹ tròn, con vuông". Ảnh tư liệu: Bá Lỳ

Cũng theo chị Thơm: Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền xã Mường Típ sẽ tiếp tục huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo các điều kiện hạ tầng, giao thông thông suốt; xây dựng các mô hình sinh kế cho người dân, cũng như đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống khu dân cư.

Đồng hành cùng cán bộ, nhân dân xã Mường Típ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải cũng sẽ tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực để giúp địa phương đứng dậy sau thiên tai. Trung tá Ngô Quang Hiếu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Ải cho hay: Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra từ việc dựng nhà cho đến vệ sinh môi trường phòng chống bệnh tật. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ mô hình sinh kế, con giống, cây giống cho bà con khôi phục sản xuất./.