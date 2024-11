Quốc tế Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng liên lạc với chính quyền mới của Mỹ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, nước này sẵn sàng liên lạc với chính quyền mới của Mỹ, và "quả bóng" đang nằm ở phía Washington.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: TASS

Theo hãng TASS ngày 14/11, Nga sẵn sàng liên lạc với Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump, "quả bóng" đang ở phía Mỹ. Điều này đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Marina Kim cho dự án Thế giới mới.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai đã nói rằng luôn sẵn sàng liên lạc với chính quyền Mỹ. Chúng tôi sẽ không làm quá trình này bị gián đoạn. Quả bóng hiện đang nằm ở phía Mỹ” – Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, đồng thời nhấn mạnh Nga không đặt kỳ vọng gì vào chính quyền mới của Mỹ. Thay vào đó, Moskva sẽ đánh giá các bước đi cụ thể của Washington. “Sẽ không có kỳ vọng hay phỏng đoán”, Ngoại trưởng Nga lưu ý.

Bên cạnh đó, trả lời câu hỏi về tổ chức đàm phán với Nga để giải quyết xung đột Ukraine, ông Lavrov cho biết, vấn đề này sẽ không do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quyết định.

Khi được về khả năng có thỏa thuận hòa bình với chính quyền Ukraine hiện tại hay không, Ngoại trưởng Nga nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Putin.

“Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần nói rằng, chúng tôi chưa bao giờ từ chối đàm phán. Rõ ràng là điều này sẽ không do ông Zelensky quyết định. Họ đang kêu gọi chúng tôi đàm phán và đang cố gắng đảo lộn mọi thứ, nói rằng chính Ukraine muốn đàm phán, nhưng Nga từ chối. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng, ít nhất hãy để ông Zelensky hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán với Nga”, ông Lavrov cho hay.

Tờ New York Times ngày 13/11 trích dẫn các nguồn tin cho biết, so với vấn đề lãnh thổ, chủ đề đảm bảo an ninh sẽ quan trọng hơn đối với Ukraine trong trường hợp có “các cuộc đàm phán tiềm năng” để giải quyết xung đột.

“Vấn đề lãnh thổ là vô cùng quan trọng, nhưng đây vẫn là vấn đề thứ hai trong việc đảm bảo an ninh”, New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine.

Theo New York Times, quan điểm này của Kiev có thể gắn liền với chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua. Roman Kostenko, thư ký Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho hay: “Các cuộc đàm phán phải dựa trên sự đảm bảo”.

Một quan chức cấp cao khác của Ukraine cho biết, Kiev muốn đảm bảo rằng phương án ngừng bắn không gây tổn hại cho quá trình phục hồi kinh tế của nước này. Ông nói thêm rằng, Ukraine cũng quan tâm đến vấn đề “chiều rộng của khu phi quân sự”.