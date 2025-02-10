Quốc tế Ngoại trưởng Rubio: Đóng cửa chính phủ làm suy yếu vị thế Mỹ trên trường quốc tế Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa cũng phần nào đe dọa đến an ninh quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters

Theo hãng TASS ngày 2/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng, việc đóng cửa một phần chính phủ liên bang làm suy yếu vị thế của Washington trong quan hệ quốc tế và đe dọa an ninh Mỹ.

"Các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội đã quyết định đóng cửa chính phủ. Hành động của họ xuất phát từ lợi ích đảng phái, làm suy yếu vị thế của Mỹ trên trường quốc tế và đe dọa an ninh quốc gia", Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ lên mạng xã hội X ngày 1/10 (theo giờ Washington).

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần vào lúc 0h ngày 1/10 (tức 12h theo giờ Hà Nội) do thiếu kinh phí. Điều này xảy ra vì đại diện của đảng Cộng hòa cầm quyền và đảng Dân chủ đối lập tại Quốc hội Mỹ đã không nhượng bộ vấn đề chăm sóc y tế trong dự luật ngân sách. Hai bên cáo buộc lẫn nhau khiến Chính phủ Mỹ lần đầu tiên đóng cửa sau 7 năm.

Theo luật pháp Mỹ, các bộ và cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia và các hoạt động chính sách đối ngoại phải tiếp tục hoạt động ngay cả khi ngân sách của chính phủ liên bang bị cắt giảm. Các yêu cầu tương tự cũng áp dụng cho nhân viên chính phủ có công việc nhằm mục đích "bảo vệ tính mạng và tài sản". Nhân viên chính phủ bị buộc phải làm việc trong những trường hợp này không được trả lương, nhưng họ thường được trả lương sau khi vấn đề ngân sách được giải quyết.

Kể từ năm 1977, ngân sách của chính phủ liên bang đã bị gián đoạn hơn 20 lần do bất đồng giữa chính quyền và Quốc hội. Khủng hoảng dài nhất là 35 ngày, từ ngày 22/12/2018 đến ngày 25/1/2019 - trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump.