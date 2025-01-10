Quốc tế Chính phủ Mỹ đóng cửa: 750.000 việc làm gặp nguy, ước thiệt hại mỗi ngày 400 triệu USD Chính phủ Mỹ đã dừng hầu hết các hoạt động vào ngày 1/10, sau khi sự chia rẽ đảng phái sâu sắc ngăn cản Quốc hội và Nhà Trắng đạt được thỏa thuận ngân sách. Sự kiện này, được cảnh báo có thể kéo dài, ngay lập tức dẫn đến việc cho nghỉ không lương đối với 750.000 nhân viên liên bang và gây thiệt hại kinh tế ước tính 400 triệu USD mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ: Getty

Việc đóng cửa bắt đầu vài giờ đồng hồ sau khi Thượng viện Mỹ bác bỏ một biện pháp chi tiêu ngắn hạn, theo đó được kỳ vọng có thể duy trì hoạt động của chính phủ xứ cờ hoa đến ngày 21/11.

Theo các nguồn tin, căng thẳng xoay quanh việc phân bổ 1,7 nghìn tỷ USD cho hoạt động của các cơ quan, chiếm khoảng 1/4 tổng ngân sách 7 nghìn tỷ USD của Chính phủ Mỹ.

Nguyên nhân chính dẫn đến bế tắc là yêu cầu của Đảng Dân chủ về việc đính kèm điều khoản gia hạn trợ cấp y tế cho hàng triệu người Mỹ sắp hết hạn. Đảng Dân chủ phản đối dự luật ngắn hạn vì Đảng Cộng hòa từ chối điều khoản này, cho rằng vấn đề phải được giải quyết riêng.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cáo buộc hành động của phe Cộng hòa là cố gắng "bắt nạt" và không thành công.

Trong khi đó, Lãnh đạo đa số tại Thượng viện John Thune (đảng Cộng hòa) khẳng định sự thay đổi là do "Tổng thống Trump đang ở Nhà Trắng", biến vấn đề ngân sách trở thành công cụ chính trị.

Các cơ quan liên bang cảnh báo lần đóng cửa thứ 15 kể từ năm 1981 này sẽ gây ra nhiều hệ lụy: Đình trệ việc công bố báo cáo kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm tháng 9; Làm chậm trễ việc đi lại bằng đường hàng không và đình chỉ nghiên cứu khoa học; giữ lại tiền lương của quân đội Mỹ.

Tổng thống Trump, đang trong lộ trình cắt giảm khoảng 300.000 việc làm liên bang trước tháng 12, cảnh báo rằng tình trạng đóng cửa có thể mở đường cho các hành động "không thể đảo ngược", bao gồm cắt giảm thêm chương trình và nhân sự vĩnh viễn.

Giám đốc Ngân sách của ông Trump thậm chí đã đe dọa sa thải vĩnh viễn trong trường hợp chính phủ đóng cửa.

Các nhà phân tích độc lập cảnh báo rằng cuộc đối đầu này có thể kéo dài hơn lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử Mỹ (35 ngày trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump), do môi trường chính trị bị "phân cực triệt để" và quyền lực ngày càng tăng của các cánh cực đoan trong cả hai đảng.

Giáo sư Robert Pape của Đại học Chicago nhận định "các quy tắc chính trị đang thay đổi triệt để", khiến các lãnh đạo khó có thể nhượng bộ trước những người ủng hộ của mình.