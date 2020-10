Ngư dân Nghệ An tất bật đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão số 9

Xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) có khoảng 160 phương tiện tàu thuyền, trong đó có trên 80 chiếc đánh bắt xa bờ, còn lại tàu nghề lưới rê khai thác vùng lộng và gần bờ.

Nhận được thông tin về cơn bão số 9, tuy nằm xa tâm bão nhưng dự báo ở Nghệ An sẽ có mưa rất to, do vậy ngay trong sáng nay (27/10) các phương tiện tàu thuyền ở xã Quỳnh Long đã về cảng cá Lạch Quèn, xã Tiến Thủy để neo đậu.

Ngư dân xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) vội vã đưa ngư lưới cụ, tàu thuyền lên bờ tránh mưa bão số 9. Ảnh: Việt Hùng Với khoảng gần 80 chiếc thuyền đánh bắt gần bờ thì đến trưa ngày 27/10, toàn bộ phương tiện cũng về bờ để neo đậu, tìm nơi tránh trú an toàn. Ông Nguyễn Văn Hải, ngư dân xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) chia sẻ: “Những ngày qua thời tiết thuận lợi nên bà con vẫn ra khơi đánh bắt, tuy nhiên nghe đài báo về cơn bão số 9 và Nghệ An sẽ có mưa to, biển động nên thuyền của tôi nhanh chóng về bờ lúc 10 giờ sáng nay để vận chuyển ngư cụ, đưa thuyền lên bờ”. Thậm chí bà con thuê máy cẩu thuyền lên bờ. Ảnh: Việt Hùng Dọc tuyến đê biển xã Quỳnh Long, ngoài những phương tiện tránh trú tại cảng cá Lạch Quèn thì một số thuyền được bà con ngư dân đưa lên bờ để tránh va đập, sóng dạt đi nơi khác; những thuyền công suất lớn, bà con thuê máy cẩu lên bờ để đảm bảo an toàn khi mưa bão đổ bộ.



Quỳnh Lưu có gần 1.200 phương tiện đánh bắt hải sản, những ngày qua, do ảnh hưởng liên tiếp của nhiều cơn bão đổ bộ nên bà con ngư dân các xã Tiến Thủy, Sơn Hải, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa… vẫn chưa thể vươn khơi khai thác. Khi bão số 9 đang tiến vào biển Đông, hầu hết các tàu xa bờ của ngư dân Quỳnh Lưu đều đang tránh trú ở nhà; nhưng với các thuyền khai thác gần bờ thì hoạt động bình thường, tuy nhiên đến đầu giờ chiều nay 27/10, toàn bộ các thuyền cá này đều về bờ neo đậu.

Mặc dù nằm xa tâm bão nhưng ngư dân Hoàng Mai vẫn chủ động phương án phòng chống. Ảnh: Việt Hùng

Còn tại thị xã Hoàng Mai, ngày hôm qua, rất nhiều tàu cá khai thác vùng lộng của ngư dân phường Quỳnh Phương, xã Quỳnh Lập vẫn ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 9, sáng nay 27/10, bà con ngư dân đã thu xếp ngư lưới cụ, quay thuyền về bờ neo đậu tại Lạch Cờn và cảng cá Quỳnh Lập. Với gần 1.000 phương tiện đánh bắt, đến đầu giờ chiều nay 27/10, tất cả tàu cá của ngư dân thị xã Hoàng Mai đều về bờ tránh trú an toàn.



Bão số 9 đang tiến vào đất liền, tuy Nghệ An nằm xa trung tâm bão nhưng việc chủ động ứng phó, nhất là công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền được địa phương quan tâm sát sao. Đến cuối chiều nay 27/10, thị xã yêu cầu các xã ven biển kiểm tra việc neo đậu của các tàu thuyền, hướng dẫn bà con ngư dân chằng chống tàu thuyền. Dù không chịu tác động mạnh từ bão số 9 nhưng tuyệt đối không cho bất cứ tàu thuyền nào ở lại khai thác trên biển, nghiêm cấm các hoạt động đánh bắt khi thời tiết chưa thuận lợi. Ông Hoàng Ngọc Thủy - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Hoàng Mai

Để ứng phó với mưa bão số 9, các địa phương vùng ven biển Nghệ An đang tập trung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra phương án sơ tán dân, vùng ven biển, cửa sông. Với vùng nuôi trồng thủy sản, các địa phương cũng yêu cầu bà con kiểm tra khu vực nuôi tôm, theo dõi mực nước trong ao để chủ động chăm sóc, bảo vệ tôm khi trời mưa to.