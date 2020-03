Người chồng xuống tòa để tiễn vợ hờ vào tù

Một ngày đầu tháng 8/2019, anh Thò Lia Ch., trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đang đi làm thì nghe tin vợ mình là Lầu Thị Súa (SN 1986) bị công an bắt giữ vì có hành vi liên quan đến ma túy. Cùng bị bắt giữ ngày hôm ấy là người cháu ruột tên Giàng Y Ai (SN 1998, trú cùng địa phương). Sửng sốt, bất ngờ đó là cảm giác của người đàn ông này khi nghe tin vợ hờ phạm sai lầm.



Dù giữa hai người chưa có ràng buộc về mặt pháp luật, nhưng anh đã gác hết công việc để một mặt chăm các con, mặt khác lo các thủ tục cho vợ mình. Bởi anh nghĩ, đã chung sống với nhau thì phải cùng chia sẻ đắng cay, ngọt bùi. Anh biết, vợ mình vận chuyển ma túy là sai, nhưng cũng không thể bỏ mặc khi Súa gặp nạn.

Bị cáo Lầu Thị Súa lĩnh án chung thân.Ảnh: Trần Vũ. Người đàn ông này bộc bạch, giữa mình và vợ hờ có 2 đứa con chung (7 tuổi và 5 tuổi). Đó là chưa kể 4 đứa con riêng khác của vợ. Do vậy, hai vợ chồng có đến 6 mặt con. Ít học, không nghề nghiệp ổn định nên cả hai chủ yếu sinh sống bằng nương rẫy. Cũng vì thế, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tuy nhiên, anh Ch. luôn động viên vợ chăm chỉ canh tác để có lúa, khoai nuôi các con. Do vậy, hung tin vợ mình bị bắt vì liên quan đến ma túy khiến người đàn ông này hoàn toàn bất ngờ, sửng sốt.



Trước đó, vào trưa 11/8/2019, Lầu Thị Súa và cháu gái tên Già Y Ai từ nhà đến khu vực chợ Mới (xã Châu Thôn, huyện Quế Phong). Tại đây, có một người đàn ông Lào đến bắt chuyện và nhờ Ai và Súa đưa 2 bánh heroin cho một người bạn. Lúc đầu, Già Y Ai và Lầu Thị Súa không đồng ý nhưng người này hứa nếu nhận lời sẽ trả cho mỗi người 3 triệu đồng. Thấy khoản tiền công hậu hĩnh, hai mợ cháu đã nhận lời đưa số hàng trên cho khách. Người đàn ông Lào đưa cho Ai 2 bánh heroin và đưa cho Súa 3 triệu đồng dặn 2 mợ cháu đưa xuống cho khách ở xã Cắm Muộn để nhận nốt số tiền còn lại.

Gần 13h cùng ngày, khi Súa và Ai đi đến khu vực bản Piếu, xã Châu Thôn thì bị Công an huyện Quế Phong dừng xe kiểm tra hành chính. Lo sợ vì gặp công an nên Già Y Ai đã để lộ 2 bánh heroin lận trong lưng quần. Tổ công tác đã bắt giữ và lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 700g.



Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", trong khi Già Y Ai thừa nhận vận chuyển ma túy để lấy tiền công thì Súa quanh co, cho rằng: Bị cáo chỉ chở Ai đi chợ rồi bị cảnh sát giao thông phạt vì không mang giấy tờ; Bị cáo không hay biết việc nhận khoản tiền 3 triệu đồng tiền công vận chuyển ma túy giao cho khách.

Súa còn khai, bị cáo chỉ chở Ai đi chợ nhưng khi đến chợ Ai lại nói chở Ai đi 1 vòng rồi quay lại mua đồ sau. Trước lúc đi, do Ai không có túi nên nhét vào túi quần bị cáo 2 triệu đồng. Khi đến khu vực chợ Mới thì bị công an dừng xe vì bị cáo không có bằng lái xe. Sau đó, bị cáo đi nộp phạt. Do bị cáo không mang tiền, khi nhớ ra khoản tiền Ai nhét vào túi mình nên đã lấy số tiền đó ra nộp.

Đến tham dự tòa, người đàn ông này đã nhiều lần khuyên vợ mình khai báo thành khẩn để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trong giờ nghị án, khi được vợ hỏi thăm về các con ở nhà, anh Ch. luôn động viên vợ yên tâm cải tạo “con cái, mọi việc ở nhà anh sẽ lo liệu”. Người đàn ông này còn động viên tinh thần vợ và cho biết sẽ chờ đợi ngày Súa được ra tù.

HĐXX nhận định, quá trình khai nhận tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Già Y Ai khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Còn bị cáo Lầu Thị Súa, quá trình khai nhận tại Công an huyện Quế Phong, bị cáo thừa nhận hành vi cùng Ai vận chuyển ma túy để giao cho người đàn ông Lào lấy tiền công, nhưng sau khi vụ án chuyển cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An thì Súa không thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo Súa quanh co, chối tội nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Già Y Ai 20 năm tù, Lầu Thị Súa án Chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Vợ nhận án tù vô thời hạn khiến nỗi buồn trong lòng anh Ch. càng nhiều hơn. Tuy nhiên, không vì vậy mà anh bỏ rơi người đàn bà này. Bởi dù sao giữa anh và Súa còn có ràng buộc về con cái. Hy vọng rằng, những đứa con nhỏ là động lực để Súa cải tạo tốt, sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật trong quá trình đi thi hành án.