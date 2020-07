Người cũ Jeremie Lynch gieo sầu, Sông Lam Nghệ An trắng tay tại Cẩm Phả

(Baonghean.vn) – Trong bối cảnh Sông Lam Nghệ An đang gặp khó khăn về công tác bổ sung ngoại binh cho giai đoạn lượt về V.League 2020, người cũ của đội bóng xứ Nghệ là Michael Olaha đã bất ngờ thanh lý hợp đồng với đội bóng tại Israel.

(Baonghean.vn) - Có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu cho Than Quảng Ninh từng có thời gian khoác áo SLNA hoặc sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ. Họ sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ, đội bóng quê hương vào chiều mai 24/7, trong màn so tài giữa Than Quảng Ninh và SLNA tại vòng 11 V.League 2020.