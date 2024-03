Người dân nhiều chung cư ở TP Vinh khổ sở vì thiếu chỗ để xe ô tô

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) - Với số lượng ô tô tăng vọt, hầu hết các chung cư trên địa bàn TP.Vinh đều không đủ chỗ để xe ô tô, khiến nhiều cư dân buộc phải để xe dưới lòng, lề đường, vỉa hè, vừa không đảm bảo an toàn, vừa mất mỹ quan đô thị.

Lòng đường thành bãi đỗ xe

Sau nhiều năm tích góp, cuối tháng 12/2023, gia đình chị Phan Hiền sống tại chung cư Kim Trường Thi, phường Trường Thi, TP.Vinh mới mua được chiếc ô tô để phục vụ sinh hoạt. Từ thời điểm lấy xe ở hãng về, ngày nào chị cũng phải loay hoay tìm kiếm chỗ để xe tại các tuyến đường xung quanh chung cư như đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Kiệm, đường Nguyễn Xí…

Số lượng xe ô tô tại Nghệ An nói chung và TP.Vinh tăng vọt trong những năm trở lại đây. Ảnh: Q.A

“Chung cư của tôi có tầng hầm đỗ xe, nhưng đã kín các lốt để xe từ lâu. Những người mua xe sau như chúng tôi buộc phải tự tìm nơi đỗ xe, đa phần phải đỗ dọc tuyến đường Võ Thị Sáu ngay trước chung cư. Tuy nhiên, nếu đi làm về muộn, tuyến đường này hết chỗ thì lại phải kiếm nơi đỗ cách cả trăm mét. Xe mới mua mà để ngày đêm ngoài đường, không ai trông coi thì xót lắm …”, chị Hiền chia sẻ.

Trước chung cư Kim Trường Thi, TP.Vinh thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc do ô tô dựng ngoài đường quá lớn. Ảnh: Q.A

Hiện có đến hàng ngàn cư dân sống ở chung cư có ô tô trên địa bàn TP.Vinh đã gặp khó như chị Hiền. Hầu hết ai cũng lo lắng, vì đây là tài sản lớn nhưng lại phải để ngoài đường, không đảm bảo an toàn.

Chị Hoàng Quyên, sinh sống tại chung cư TECCO Bến Thủy nói: “Tôi chuyển về đây từ năm 2020, gia đình cũng có ô tô từ lúc đó rồi, nhưng đến nay, đã 4 năm sinh sống ở chung cư nhưng chúng tôi vẫn chưa có lốt để ô tô, buộc phải để ngoài đường Huỳnh Thúc Kháng. Không được che nắng, che mưa nên ô tô của gia đình xuống cấp nhanh, hay hỏng vặt, sửa chữa không biết bao nhiêu lần…”.



Phường Trường Thi nằm ở trung tâm TP.Vinh, hiện có 6 tòa chung cư, bao gồm chung cư Dầu khí Trường Thi, Vinaconex 16, Trường Thịnh, Kim Trường Thi, Trường Thành và Glory Place. Theo khảo sát thì toàn bộ 6/6 tòa nhà này đều không đủ chỗ để xe ô tô buộc người dân phải đỗ dưới lòng đường.

Lòng đường Nguyễn Kiệm trước chung cư Trường Thành trở thành bãi đỗ xe tự phát kéo dài cả trăm mét. Ảnh: Q.A

Đơn cử như chung cư Trường Thành, chạy dọc đường Nguyễn Kiệm, do không có chỗ để xe nên tuyến đường Nguyễn Kiệm trở thành bãi để xe kéo dài hơn 500 mét, chiếm nửa lòng đường. Mỗi giờ cao điểm, học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật (nằm cạnh chung cư) ra về là con đường ùn tắc thành đoạn dài, 2 ô tô không tránh nhau được.

Tại chung cư Trường Thịnh hiện có 335 hộ dân, ước tính có đến 250 hộ có xe ô tô, tuy nhiên, cả tầng hầm và sân chung cư chỉ đáp ứng được khoảng 150 xe, số xe còn lại bà con phải tự tìm kiếm chỗ đỗ xe tại các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Võ Thị Sáu, An Dương Vương…



Hiện nay, trên địa bàn TP.Vinh có 80 tòa chung cư. Trước số lượng xe ô tô cá nhân tăng cao mỗi năm, trong khi quỹ mặt bằng, bãi đỗ xe, tầng hầm tại các tòa nhà chung cư không thay đổi thì hầu hết các tòa chung cư đều trong tình trạng quá tải vị trí giữ xe, việc dừng, đỗ xe dưới lòng đường, vỉa hè là điều không thể tránh khỏi, gây nên nhiều hệ lụy khiến người dân bất an.

Hiện trường ô tô bị đập bể kính, lấy cắp tài sản khi để dưới lòng đường mới xảy ra trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: P.V

Mới đây nhất, vào ngày 22/2/2024, anh Nguyễn Ngọc Thắng sinh sống tại TP.Vinh, sau khi đỗ xe trên đường Phạm Đình Toái đã bị đối tượng xấu đập vỡ cửa kính bên ghế phụ lấy mất chiếc túi đeo trong có tiền và toàn bộ giấy tờ mang tên anh. Sự việc này lại càng dấy lên sự lo ngại đối với các cư dân chung cư về việc mất an toàn khi đỗ ô tô ngày đêm bên đường, không có người trông nom, bảo vệ.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An, tính đến ngày 30/12/2023, lượng xe mua mới trên địa bàn tỉnh là 20.000 chiếc, nằm trong tốp những địa phương mua ô tô nhiều nhất cả nước. Đến hết năm 2023, tổng số phương tiện đang quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 177.533 xe ô tô các loại, trong đó phần lớn tập trung tại TP.Vinh.

Người dân tìm cách thích ứng

Bên cạnh việc mua ô tô của người dân tăng cao thì thực tế những năm qua, đặc biệt là từ trước năm 2020, các chung cư trên địa bàn TP.Vinh được xây dựng nhiều trong khi hạ tầng chưa được quy hoạch chi tiết và đầu tư tương xứng. Đặc biệt là tầng hầm đỗ xe ô tô. Nếu như tại các nước, tầng hầm ô tô được thiết kế từ 3 - 5 hầm, thì tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn Nghệ An nói riêng, thường chỉ có 1 tầng hầm. Do kinh phí đầu tư sẽ tăng cao so với trên mặt đất và kỹ thuật yêu cầu cao hơn nên không phải dự án và nhà thầu nào cũng làm được.

Các tầng hầm để xe ô tô tại chung cư trên địa bàn TP.Vinh đều đã kín lốt. Ảnh: Q.A

Phường Quang Trung là địa phương có nhiều chung cư nhất trên địa bàn TP.Vinh với khoảng 20 tòa nhà. Việc giải quyết vấn đề đậu xe cho cư dân chung cư hiện nay được đánh giá là rất nan giải.

Ông Đinh Xuân Trường - Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: Áp lực về điểm giữ xe ô tô tại các chung cư trên địa bàn rất lớn và rất nhiều cư dân chung cư phản ánh về vấn đề này, thậm chí đã từng có tình trạng xích mích, tranh chấp giữa các lốt để xe ô tô của các cư dân. Hiện nay, đối với thẩm quyền của phường, với các chung cư hay trung tâm thương mại đang được xây dựng, phường đã đề xuất tăng thêm 1 tầng để xe ô tô để giải quyết nhu cầu gửi xe của người dân. Còn đối với các chung cư đã đi vào hoạt động thì bà con phải chủ động đảm bảo tài sản của mình khi buộc phải dựng xe ngoài chung cư, đặc biệt là không dừng, đỗ tại các tuyến đường cấm.

Đại diện ban quản lý tại một tòa chung cư trên địa bàn TP. Vinh cho biết: Hàng ngày đều có các hộ dân liên hệ để hỏi xem tầng hầm đỗ xe còn lốt nữa không để gửi xe, nhưng thực tế, các vị trí đỗ xe đã hết từ lâu rồi. Thỉnh thoảng có một số hộ dân bán chung cư, rời xuống nhà đất, trả lại lốt để xe, chúng tôi buộc phải bốc thăm để đảm bảo công bằng, vì có hàng chục hộ đều mong muốn là người tiếp theo sở hữu lốt đó...

Cảnh ùn tắc thường xuyên xảy ra trước các toà chung cư do lòng đường đã bị thu hẹp thành bãi đỗ xe. Ảnh: Q.A

Hiện nay, các cư dân chung cư trên địa bàn TP.Vinh buộc phải tìm các giải pháp thích ứng với thực tế không có chỗ đỗ xe. Phương án được nhiều người tìm kiếm là liên hệ với các hộ gia đình sống gần chung cư, nếu có sân nhà hoặc mặt bằng chưa sử dụng thì thuê để giữ xe theo tháng. Một số khác thì gửi xe ở nhà người thân, cơ quan nếu ở gần. Đa số các cư dân còn lại thì dựng xe ở khắp các tuyến đường.

Theo khuyến cáo, hiện nay, nếu người dân để xe trên các con đường, vỉa hè thì cần để lại số điện thoại để chủ nhà, chủ cửa hàng liên hệ, tránh xảy ra các xích mích không đáng có. Để đảm bảo an toàn, người dân để xe ngoài đường không nên để các tài sản có giá trị trong xe, đề phòng mất trộm, đồng thời, nếu có điều kiện thì chủ xe cần lắp thêm các thiết bị cảnh báo chống trộm.

Người dân buộc phải che bạt phủ kín ô tô để đảm bảo an toàn khi để xe ngoài đường. Ảnh: Q.A

Về lâu dài, các cấp, ngành, TP.Vinh cần có giải pháp thí điểm tổ chức triển khai trông giữ xe tại các khu đất xen kẽ, đất dự án nhưng phải đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, có quy trình trông giữ, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.