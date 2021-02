Người dân thành phố Vinh đeo khẩu trang đi chùa xin lộc đầu năm

(Baonghean.vn) - Đã thành thông lệ, sau thời khắc đón Giao thừa, chùa Cần Linh ( TP Vinh) lại đón người dân đến cầu bình an, may mắn đầu năm mới. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên số lượng người dân đến xin lộc trong đêm Giao thừa thưa vắng hơn.