Người dân thấp thỏm khi nhiều thang máy không đảm bảo an toàn

(Baonghean.vn) - Thang máy hiện là phương tiện di chuyển phổ biến tại các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại. Mặc dù vậy, hiện nhiều thang máy trên địa bàn TP.Vinh đã có tuổi đời lâu năm, xuống cấp, hết hạn kiểm định nhưng chưa được kiểm tra, sửa chữa kịp thời...

Quá hạn, không có tem kiểm định

Chung cư Bông Sen, phường Quang Trung (TP.Vinh) có 22 tầng với hơn 100 hộ dân, dù có lượng người sinh sống khá lớn, tuy nhiên toàn chung cư chỉ có 2 tháng máy khiến việc di chuyển của người dân rất bất tiện. Giờ cao điểm, nhiều người phải xếp hàng để được vào thang máy hoặc chấp nhận đi bộ vì chờ đợi quá lâu.

Quá trình thang máy hoạt động gặp nhiều vấn đề có thể cảm nhận được như rung lắc, kêu kẽo kẹt, có thời điểm tín hiệu không nhận khiến nhiều người lo lắng. Điều đáng nói, theo quan sát của P.V, cả 2 thang máy của tòa chung cư này đều không có tem kiểm định theo quy định.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trịnh Đình Thanh – Trưởng Ban quản lý chung cư Bông Sen cho biết: “Thang máy của chung cư đã đi vào hoạt động được 10 năm rồi, nên việc xuống cấp là điều khó tránh khỏi. Thực tế chúng tôi cũng đã có phương án để nâng cấp, sửa chữa thang máy nhưng hiện nay kinh phí quá lớn nên chưa triển khai được”.

Ông Thanh cho biết, Ban quản lý tòa nhà cũng đã liên hệ với thợ để kiểm định thang máy thường xuyên, đảm bảo an toàn cho người dân. Mặc dù vậy, khi P.V đặt câu hỏi tại sao thang máy được kiểm định nhưng không có tem kiểm định theo quy chuẩn thì ông Thanh không giải thích được.

Không chỉ tại chung cư Bông Sen mà thực tế tại nhiều tòa nhà cao tầng trên địa bàn TP.Vinh cũng không có tem kiểm định hoặc có tem nhưng thời gian kiểm định đã quá ngày, không còn thông tin. Đơn cử như tại chung cư Kim Trường Thi, phường Trường Thi, thang máy tại tòa B dù có tem kiểm định nhưng không còn ngày tháng. Tại Khách sạn Mường Thanh Cửa Đông, ngày kiểm định là 8/12/2016 và có hiệu lực đến ngày 8/12/2020, đến nay đã quá hạn kiểm định 2 năm nhưng chưa được kiểm định lại…

Mới đây nhất, tại một chung cư trên địa bàn phường Bến Thủy, TP.Vinh đã xảy ra sự cố rơi tự do khiến nhiều người “thót tim”, mặc dù toàn bộ người trong cabin đều được giải cứu kịp thời, tuy nhiên người dân sau đó có tâm lý lo sợ, không dám vào thang máy. Khi kiểm tra thì phát hiện thang máy đã quá hạn kiểm định.

Sau đó, Ban quản lý tòa nhà đã liên hệ với cơ quan chức năng để kiểm tra, sửa chữa lại thang máy, tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi, nếu không xảy ra sự cố thì bao giờ thang máy mới được kiểm định để đảm bảo an toàn cho người dân!

Phải được kiểm định định kỳ

Theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thang máy thuộc danh mục các loại thiết bị, máy móc, vật tư, vật chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thiết bị này bắt buộc phải kiểm định theo quy định của Nhà nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Chu kỳ kiểm định được quy định rõ trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Thang máy có thời gian sử dụng nhỏ hơn 10 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 3 năm. Đối với thang máy có thời gian sử dụng trên 10 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 2 năm. Đối với thang máy có thời gian sử dụng trên 20 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm.

Đại diện Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An cho biết. TP. Vinh và T.X Cửa Lò là 2 địa phương có số lượng thang máy nhiều nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trung bình mỗi tháng, Trung tâm Kiểm định khoảng 10 thang máy trên địa bàn, tuy nhiên vẫn còn nhiều thang máy hết hạn kiểm định chưa được kiểm tra, xử lý.

Ông Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An cho biết: Thang máy phải được kiểm định trong các trường hợp bao gồm: Trước khi đưa vào sử dụng và sau khi lắp đặt hoàn chỉnh; Kiểm định định kỳ sau khi hết thời hạn kiểm định lần trước; Kiểm tra bất thường do người hoặc đơn vị sử dụng nghi ngờ về chất lượng cũng như độ an toàn của thang hoặc do cơ quan có chức năng yêu cầu. Mỗi một loại thang máy lại có quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn khác nhau, nhưng quy trình kiểm định sẽ bao gồm các bước cơ bản như: Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị; Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài; Kiểm tra các chế độ thử tải và xử lý kết quả kiểm định. Sau khi kiểm định thành công thang máy sẽ được dán tem kiểm định công khai để ban quản lý các tòa nhà, người dân sử dụng thang máy được biết.

Thực tế, việc kiểm định thang máy đảm bảo an toàn trên địa bàn Nghệ An vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều chủ tòa nhà, khách sạn, chung cư chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này; khi xảy ra sự cố như rơi thang máy, mắc kẹt, không có tín hiệu… mới liên hệ với cơ quan chức năng để xử lý. Do đó, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những chủ tòa nhà không tiến hành kiểm định thang máy định kỳ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thang máy.