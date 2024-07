Kinh tế Người dân TP. Vinh chủ động mở lối thoát hiểm, lắp lưới an toàn để phòng cháy Hiện nay, các chủ nhà trọ, cư dân chung cư trên địa bàn TP. Vinh đang triển khai mở lối thoát hiểm và lắp lưới an toàn để phòng sự cố cháy nổ.

Từ đầu năm đến nay, nhiều vụ cháy nổ liên tục xảy ra trên khắp cả nước. Tại Nghệ An, TP. Vinh là địa phương có số lượng chung cư, nhà trọ cao tầng lớn nhất. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhiều tòa nhà vẫn còn bất cập. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt một số nhà trọ trên địa bàn TP. Vinh vi phạm quy định về PCCC.

Một cầu thang thoát hiểm tại nhà trọ cao tầng trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, ý thức phòng cháy của các cư dân chung cư, chủ nhà trọ cao tầng đã có sự cải thiện, đặc biệt là sau các vụ cháy lớn gây thiệt hại về người tại Hà Nội. Bên cạnh trang bị các vật dụng phòng cháy như bình cứu hỏa, mặt nạ phòng độc, thang dây thì nhiều cơ sở đã tiến hành mở các lối thoát hiểm. Đây được xem là phương án tối ưu nhất khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Các nhà trọ cao tầng tại TP. Vinh đã hàn cắt mở lối thoát hiểm. Ảnh: Quang An

Nhà trọ của ông Cao Văn Long nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vinh có 6 tầng với hơn 20 phòng. Lo ngại cháy nổ xảy ra, đặc biệt là đang trong mùa nắng nóng, ông Long đã liên hệ với chính quyền địa phương để xin mở lối thoát hiểm.

Ông Long chia sẻ: Nhà trọ tôi trước đây đã rào kín do sợ trộm cắp đột nhập lấy đồ của người thuê. Tuy nhiên, khi thấy các vụ cháy nổ liên tiếp xảy ra, ngay bản thân tôi là chủ nhà cũng rất lo sợ. Do đó, tôi đã quyết định xin mở lối thoát hiểm ở lối sau, đồng thời hướng dẫn toàn bộ người thuê trọ biết lối thoát hiểm mới này để mọi người chủ động, phòng khi sự cố xảy ra.

Gia đình ông Cao Xuân Phương đã hàn cắt các lồng sắt để mở lối thoát hiểm cho nhà trọ. Ảnh: Quang An

Nhà trọ của gia đình ông Cao Xuân Phương ở đường Bạch Liêu, phường Bến Thủy, có 6 tầng với tổng số 40 phòng. Đây là cơ sở cho thuê trọ mà công an TP. Vinh đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở về một số lỗi về phòng cháy như để phương tiện lộn xộn, cản trở lối đi. Cửa sổ tại các tầng đã được hàn kín bằng inox… dù thực tế đã có lối thoát hiểm, tuy nhiên, với số lượng phòng lớn, lượng người ở đông, gia đình ông Phương cũng đã mở thêm lối thoát hiểm thứ 2 để tăng thêm cơ hội thoát nạn nếu xảy ra sự cố.

“ Gia đình đã lắp đặt cầu thang thoát nạn bằng sắt ở phía mặt ngoài của nhà trọ với chiều dài khoảng 30 mét, thẳng từ tầng 6 xuống tầng 1, hàn chắc chắn vào tường, đủ cho 5 – 10 người leo xuống thoát nạn cùng lúc. Dù chi phí khá cao, gia đình chấp nhận bỏ ra vì đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người thuê trọ là ưu tiên hàng đầu. Ông Cao Xuân Phương, phường Bến Thủy

Bên trong thang thoát hiểm mới được gia đình ông Phương lắp đặt để tăng khả năng thoát nạn. Ảnh: Quang An

Không chỉ mở lối thoát hiểm, hiện nay, nhiều cư dân chung cư trên địa bàn TP. Vinh đã tiến hành lắp lưới an toàn để phòng cháy. Thay vì hàn kín bằng các lồng sắt như ở chuồng cọp thường gặp thì loại lưới này có nhiều ưu điểm, trong đó quan trọng nhất là người dân có thể cắt đứt được loại lưới này để mở ra lối thoát nạn khi xảy ra cháy nổ.

Anh Nguyễn Lực, cư dân sống ở chung cư HTX Trung Đô, TP. Vinh cho biết: Ban công chung cư thường được người dân rào kín lại bằng các thanh sắt, inox, nguyên nhân là lo sợ người hoặc thú cưng bị ngã ra ngoài, cản quần áo, chậu cây cảnh, lồng chim rơi xuống đất.

Tuy nhiên, việc hàn kín như vậy vô hình trung bịt kín luôn lối thoát hiểm duy nhất nếu như tòa nhà xảy ra cháy nổ. Do đó, tôi đã thuê thợ lắp đặt lưới an toàn, được cấu tạo bằng các sợi dây nhỏ có độ bền cao, chắc chắn, có thể dùng kìm cắt đứt khi có sự cố để thoát thân.

Lắp đặt lưới an toàn tại các ban công chung cư trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Quang An

Anh Ngô Quốc Hùng, thợ thi công lưới an toàn tại TP. Vinh cho biết: Từ khi liên tiếp xảy ra sự cố cháy nổ đến nay, nhiều người dân đã liên hệ với nhóm thợ chúng tôi lắp đặt lưới an toàn tại các ban công chung cư. Giá thành tùy theo diện tích của ban công và chiều dài của dây sử dụng, thường mỗi ban công thi công xong dao động từ 1 – 2 triệu đồng tiền công và tiền vật tư. Đây là mức giá phù hợp với nhiều người. Loại lưới này vẫn đảm bảo đủ ánh sáng chiếu vào nhà, không che kín như các loại lồng sắt khác.

Loại lưới an toàn có kích thước nhỏ nhưng chắc chắn, đảm bảo thẩm mỹ, có thể cắt đứt khi xảy ra sự cố. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của phóng viên, so với các chuồng cọp bị bịt kín xuất hiện tại các khu chung cư ở TP. Vinh thì lưới an toàn là phương án mới và có tính khả thi cao. Loại lưới này tuy nhỏ, dây có kích thước từ 0,3 – 0,5 cm nhưng có độ bền tốt, đảm bảo mỹ quan đô thị và quan trọng nhất là có thể cắt được bằng các dụng cụ chuyên dụng nếu hỏa hoạn hoặc các tình huống khẩn cấp xảy ra để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn. Do đó, loại lưới này ngày càng được cư dân chung cư trên địa bàn TP. Vinh lựa chọn.