Người dân vùng rau thành phố Vinh nỗ lực khắc phục thiệt hại sau mưa lụt

(Baonghean.vn) - Tranh thủ thời tiết nắng ráo sau mưa, bà con vùng rau xã Hưng Đông (TP.Vinh) đã ra đồng thu dọn rau úng thối, cày xới để làm lứa rau mới dù đang trong thời điểm giá hạt giống tăng cao.

Vùng sản xuất rau xóm Vinh Xuân, xã Hưng Đông có tổng diện tích gần 18 ha với tổng số 70 hộ trực tiếp sản xuất quanh năm. Đây là vùng sản xuất rau màu tập trung lớn nhất trên địa bàn TP. Vinh, cung ứng lượng rau dồi dào cho thành phố mỗi ngày. Tuy nhiên, mưa lớn liên tục những ngày qua đã khiến vùng rau này bị thiệt hại hoàn toàn.

Thời điểm này, tranh thủ thời tiết khô ráo, bà con vùng rau xã Hưng Đông đã ra đồng để khắc phục thiệt hại sau mưa lụt. Trong sáng 12/9, những đồng rau đã có nhiều người thay nhau thu dọn rau úng, cày xới, tủ ni lông... để kịp sản xuất lứa rau mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Bà Ngô Thị Tuyết ở xã Hưng Đông cho biết: Sau khi nước rút, cả gia đình tôi phải ra đồng thu dọn sạch những luống rau cải, xà lách... bị úng thối hoàn toàn, đồng thời dựng lại cọc chống, mái che. Sau đó, cày xới để chuẩn bị gieo giống lứa rau mới. Những việc này cần phải làm nhanh vì rau thường cung ứng theo ngày, chậm ngày nào bà con thất thu ngày đó, trong khi thị trường cũng đang bị khan hàng.

Theo bà con cho biết, do đang trong mùa mưa lũ nên hiện nay diện tích rau được trồng lứa mới chủ yếu là giống ngắn ngày, trong đó, 70% diện tích trồng rau cải xút. Loại rau này có ưu điểm là thời gian gieo giống đến khi thu hoạch chỉ khoảng 1 tuần, nên khi gặp mưa to, gió lớn có thể thu hoạch non được, giảm thiểu thiệt hại. Mặc dù giá bán rẻ hơn so với các loại rau khác nhưng an toàn. Đối với những giống rau khác dù có giá trị cao hơn nhưng trung bình từ 1 - 2 tháng mới có thể thu hoạch nên dễ xảy ra rủi ro khi thời tiết xấu.

Mặc dù vậy, giá rau giống cải xút hiện nay là 80.000 đồng/kg, đã tăng gấp đôi so với thời điểm cách đây 1 tháng, do đó, chi phí cho vụ rau mới này của người dân cũng tăng lên đáng kể khiến bà con gặp khó. Điều an ủi lúc này là hiện nay giá rau xanh đã tăng lên khoảng 30% so với thời điểm trước ngập lụt, do đó, đây là động lực để người dân vững tin tái sản xuất sau mưa lụt.

Song song với việc xuống giống vụ rau mới, bà con trồng rau xã Hưng Đông hiện cũng tập trung kè lại bờ ruộng, khơi thông các kênh mương thoát nước, dựng chắc mái che... để nước tiêu úng kịp thời nếu xảy ra mưa lớn trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy, không chỉ trận mưa vừa qua mà vào mỗi mùa thiên tai, vùng rau xã Hưng Đông (TP.Vinh) thường xuyên bị ngập lụt nặng nề khiến bà con thất thu. Về giải pháp lâu dài, ông Trần Anh Tấn - Chủ tịch UBND xã Hưng Đông cho biết: Thực tế vùng rau Hưng Đông thường xảy ra ngập úng là do mương thoát nước tuyến Nghi Kim - Nghi Vạn chưa được thi công xong, trong khi đây là tuyến mương chính nối từ tuyến mương Bàu Đông trên địa bàn xã đổ về. Do đó, khi mưa lớn nước không tiêu thoát được mà dồn lại thành vùng trũng gây ngập nặng. Địa phương sẽ kiến nghị lên thành phố tiếp tục triển khai thi công tuyến mương Nghi Kim - Nghi Vạn để tiêu thoát nước cho người dân vùng rau nói riêng và trên địa bàn trong thời gian tới.